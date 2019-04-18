В ЦБ рассказали, как россиянин случайно сжег полтора миллиона рублей

Житель Брянска случайно сжег полтора миллиона рублей, рассказала ведущий эксперт местного отделения ЦБ Людмила Грицук порталу "Новости Брянска".

По ее словам, мужчина долгое время копил деньги на квартиру и держал их в металлическом чайнике. Его супруга перепрятала сбережения в старый диван, не поставив его в известность.

Затем мужчина решил избавиться от ненужной мебели и сжег диван. О спрятанной в нем сумме стало известно слишком поздно: по словам Грицук, из полутора миллионов удалось спасти около 117 тысяч рублей.

Специалист ЦБ не уточнила, когда произошла это история. Эпизодом с незадачливым мужчиной она проиллюстрировала правила обмена испорченных денег. Грицук подчеркнула, что Банк России возмещает только купюры, сохранившиеся как минимум на 55 процентов.