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В ЦБ рассказали, как россиянин случайно сжег полтора миллиона рублей 

Р-Спорт + ещё 2 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Житель Брянска случайно сжег полтора миллиона рублей, рассказала ведущий эксперт местного отделения ЦБ Людмила Грицук порталу "Новости Брянска".
По ее словам, мужчина долгое время копил деньги на квартиру и держал их в металлическом чайнике. Его супруга перепрятала сбережения в старый диван, не поставив его в известность.
Затем мужчина решил избавиться от ненужной мебели и сжег диван. О спрятанной в нем сумме стало известно слишком поздно: по словам Грицук, из полутора миллионов удалось спасти около 117 тысяч рублей.
Специалист ЦБ не уточнила, когда произошла это история. Эпизодом с незадачливым мужчиной она проиллюстрировала правила обмена испорченных денег. Грицук подчеркнула, что Банк России возмещает только купюры, сохранившиеся как минимум на 55 процентов.
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Личный счет , Центральный банк России
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