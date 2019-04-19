Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.95
$
64.17
71.95
72.18
Прогноз
22.04 – 29.04
$
64.40
72.80
Индексы и котировки Brent
71.97
+0.03 Золото
1275.51
–0.01 РТС
1262.28
+0.49
Динамика валют
EUR / USD
19.04
1.1244
+0.0023
04.04
1.1221
16.04
05.04
25.03

Исследование: 43% россиян готовы стать предпринимателями 

RT на русском + ещё 1 2 часа назад
Фото: pixabay.com
Специалисты ВНИИ труда и Санкт-Петербургского государственного университета выяснили, как россияне относятся к удалённой работе и возможности открыть своё дело. С результатами исследования ознакомился RT.
Работать на себя (то есть, открыть своё дело) готовы 43% россиян.
Большинство из них — квалифицированные работники сельского и лесного хозяйства, рыбоводства и рыболовства.
Это можно объяснить растущим спросом на продовольствие и экологически чистое сырьё, полагают авторы исследования.
Готовность к предпринимательству высказана практически каждым вторым жителем сельской местности в возрасте от 18 до 39 лет, говорится в исследовании.
Также выяснилось, что треть россиян (33%) готовы работать удалённо.
В наибольшей степени такой формат интересен для тех, кто работает в сферах IT, финансов, кредита, страхования, пенсионного обеспечения. По мнению авторов исследования, это связано с тем, что чаще всего представители этих трудовых областей работают за компьютером и по интернету.
Готовность работать удалённо снижается с возрастом: если среди молодёжи (от 18 до 28 лет) на это готовы 41% опрошенных, то в возрасте от 50 до 59 лет — 27%
Кроме того, желание работать удалённо, стать предпринимателем или самозанятым характерна для граждан с высоким уровнем образования (прежде всего в области естественных наук, искусства и педагогики).
Авторы исследования также подчеркнули, что к изменениям в занятости (например, переходу с постоянной работы на проектную или удалённую) чаще остальных готовы молодые мужчины.
Совместное исследование ВНИИ труда и СПбГУ проводилось в 2018 году. Были опрошены более 1,6 тыс. работающих россиян от 18 до 59 лет.
Ранее были названы самые популярные сферы деятельности среди самозанятых в России.
RT на русском: последние новости
СМИ сообщили о возможности освобождения россиян с низкой зарплатой от НДФЛ Названы регионы — лидеры России по уровню зарплат в марте В правительстве не обсуждают отмену НДФЛ для граждан с низкой зарплатой
Комментарии
Личный счет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Отключение от SWIFT: Россия готовится к худшему191
«Коллапс экономики»: что ждет Украину без нефти России
Такого не было год: когда доллар вернется к 60 рублям
Названы угрозы замедления инфляции в России
Киев пригрозил России «ударить в ответ»739
Видео
«Давление на доллар»: Рубль заметно укрепился
Рынки Экономика
Форс-мажор. Стали известны действия РФ при перекрытии «Дружбы»
Экономика
Грядут аресты: Россия проиграла Коломойскому
Компании Статьи
19 миллионов за чертой: почему беднеет Россия
Экономика Статьи
Принят закон об «ипотечных каникулах»
Личный счет Недвижимость
Европа «отказывается» от российского газа
Экономика
Чистилище: что обещают Зеленский и Порошенко
Экономика Статьи
Кремль прокомментировал «невыполнение» майских указов
Экономика
Украина готовится к газовому кризису
Экономика
Медведев заявил о снижении числа бедных россиян
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение