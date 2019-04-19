Система денежных переводов ЦБ оказалась опасной для россиян 

Девять из десяти транзакций через систему быстрых платежей были попыткой перевода человек денег по телефону в банк, где у него нет счета. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей банков — участников системы. Как отмечает издание, это может быть связано с деятельностью мошенников, которые проверяют наличие счета абонента в банке.
На данный момент к системе подключены 12 банков: ВТБ, «Тинькофф», Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, «Ак Барс», Райффайзенбанк, платежный сервис QIWI, Совкомбанк и РНКО «Платежный центр» — оператор платежной системы «Золотая корона». В ближайшее время к нему намерены также подключить «Открытие», «Юникредит», «Русский стандарт» и Газэнергобанк.
Как сообщил директор дизайн-офиса СКБ-банка Виталий Копысов, подводя первые итоги работы системы быстрых платежей, порядка 90 процентов операций в банке были неудачными попытками сделать перевод человеку в кредитное учреждение, где у того нет счета. В Росбанке предположили, что это может быть связано с тестированием системы самими россиянами. Однако начальник отдела по противодействию мошенничеству ЦПСБ «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов считает, что это может быть деятельностью мошенников, которые таким образом выявляют наличие счета.
Ранее уже сообщалось, что система быстрых платежей может сделать россиян уязвимее для мошенников. В частности, когда к одному номеру телефона у пользователя привязано несколько банковских карт, отправитель может узнает, о каких именно кредитных учреждениях идет речь. Зная об этом мошенники могут эффективнее обманывать клиентов, представляясь сотрудниками банков.
Система быстрых платежей начала работать в России в январе 2019 года. В ее рамках физлица могут быстро совершать мгновенные платежи, например, по номеру телефона, между банками. Оператором системы выступает Центробанк. В начале апреля стало известно, что регулятор разрабатывает идею использовать систему для перевода зарплат.