Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.95
$
64.15
71.90
72.15
Прогноз
22.04 – 29.04
$
64.27
72.25
Индексы и котировки Brent
71.97
+0.03 Золото
1275.51
–0.01 РТС
1263.41
+0.03
Динамика валют
EUR / USD
19.04
1.1245
+0.0024
04.04
1.1221
16.04
05.04
25.03

Система денежных переводов ЦБ оказалась опасной для россиян 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Девять из десяти транзакций через систему быстрых платежей были попыткой перевода человек денег по телефону в банк, где у него нет счета. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей банков — участников системы. Как отмечает издание, это может быть связано с деятельностью мошенников, которые проверяют наличие счета абонента в банке.
На данный момент к системе подключены 12 банков: ВТБ, «Тинькофф», Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, «Ак Барс», Райффайзенбанк, платежный сервис QIWI, Совкомбанк и РНКО «Платежный центр» — оператор платежной системы «Золотая корона». В ближайшее время к нему намерены также подключить «Открытие», «Юникредит», «Русский стандарт» и Газэнергобанк.
Как сообщил директор дизайн-офиса СКБ-банка Виталий Копысов, подводя первые итоги работы системы быстрых платежей, порядка 90 процентов операций в банке были неудачными попытками сделать перевод человеку в кредитное учреждение, где у того нет счета. В Росбанке предположили, что это может быть связано с тестированием системы самими россиянами. Однако начальник отдела по противодействию мошенничеству ЦПСБ «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов считает, что это может быть деятельностью мошенников, которые таким образом выявляют наличие счета.
Ранее уже сообщалось, что система быстрых платежей может сделать россиян уязвимее для мошенников. В частности, когда к одному номеру телефона у пользователя привязано несколько банковских карт, отправитель может узнает, о каких именно кредитных учреждениях идет речь. Зная об этом мошенники могут эффективнее обманывать клиентов, представляясь сотрудниками банков.
Система быстрых платежей начала работать в России в январе 2019 года. В ее рамках физлица могут быстро совершать мгновенные платежи, например, по номеру телефона, между банками. Оператором системы выступает Центробанк. В начале апреля стало известно, что регулятор разрабатывает идею использовать систему для перевода зарплат.
Последние новости
ФСБ задержала главного акционера банка «Югра» за хищение семи миллиардов рублей Оппозиция предложила Зеленскому сделку с Москвой Франция отправит танки и сотни солдат к российской границе
Комментарии
Личный счет , Алексей Сизов , Газпромбанк , Райффайзенбанк Австрия , Банк ВТБ , Росбанк , Совкомбанк , Тинькофф банк , СКБ-банк , РНКО "Платежный центр" , Ак барс банк , Промсвязьбанк , Qiwi , Центральный банк России , Альфа-банк , Газэнергобанк
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Венесуэла внесла платеж по долгу перед Россией
Приватбанк стал жертвой предвыборных интриг
Лавров заявил о вмешательстве США в «Северный поток-2»
Лукашенко придумал, как «не ходить с протянутой рукой»
Официальный курс евро резко снизился9
Видео
«Давление на доллар»: Рубль заметно укрепился
Рынки Экономика
Форс-мажор. Стали известны действия РФ при перекрытии «Дружбы»
Экономика
Грядут аресты: Россия проиграла Коломойскому
Компании Статьи
19 миллионов за чертой: почему беднеет Россия
Экономика Статьи
Принят закон об «ипотечных каникулах»
Личный счет Недвижимость
Европа «отказывается» от российского газа
Экономика
Чистилище: что обещают Зеленский и Порошенко
Экономика Статьи
Кремль прокомментировал «невыполнение» майских указов
Экономика
Украина готовится к газовому кризису
Экономика
Медведев заявил о снижении числа бедных россиян
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение