Система денежных переводов ЦБ оказалась опасной для россиян

Девять из десяти транзакций через систему быстрых платежей были попыткой перевода человек денег по телефону в банк, где у него нет счета. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на представителей банков — участников системы. Как отмечает издание, это может быть связано с деятельностью мошенников, которые проверяют наличие счета абонента в банке.

Как сообщил директор дизайн-офиса СКБ-банка Виталий Копысов, подводя первые итоги работы системы быстрых платежей, порядка 90 процентов операций в банке были неудачными попытками сделать перевод человеку в кредитное учреждение, где у того нет счета. В Росбанке предположили, что это может быть связано с тестированием системы самими россиянами. Однако начальник отдела по противодействию мошенничеству ЦПСБ «Инфосистемы Джет» Алексей Сизов считает, что это может быть деятельностью мошенников, которые таким образом выявляют наличие счета.

Ранее уже сообщалось, что система быстрых платежей может сделать россиян уязвимее для мошенников. В частности, когда к одному номеру телефона у пользователя привязано несколько банковских карт, отправитель может узнает, о каких именно кредитных учреждениях идет речь. Зная об этом мошенники могут эффективнее обманывать клиентов, представляясь сотрудниками банков.