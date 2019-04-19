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Силуанов пообещал расширить перечень регионов, участвующих в программе самозанятости населения 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Министр финансов России Антон Силуанов на совещании в Тюмени пообещал расширить перечень регионов, принимающих в пилоте программы самозанятости населения. Об этом сообщает Nashgorod.ru.
По словам Силуанова, осенью в парламенте внесут необходимые изменения в законы и с начала следующего года программу или распространят на все территории, или же будет расширен список субъектов.
«Здесь нет фискального эффекта, это скорее социальный проект. Мы надеемся на легализацию тех предпринимателей, которые сегодня находятся в серой зоне. Именно на эту категорию направлен режим», — отметил министр.
Как отметил Силуанов, в правительстве хотели бы всё взвесить, посмотреть детально и расширять этот режим.
Ранее были названы самые популярные сферы деятельности среди самозанятых в России.
RT на русском: последние новости
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