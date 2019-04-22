Систему выплаты детских пособий хотят изменить

Родителям могут дать право подавать заявление на выплату пособий при рождении первого и второго ребёнка не только по месту прописки, но и по месту фактического пребывания. Соответствующий закон планирует рассмотреть 22 апреля Совет Федерации

Документ также обязывает граждан извещать соответствующие органы об изменении места проживания.

Сейчас действующей редакцией закона «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей» установлено, что заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого и второго ребенка может быть подано гражданином только по месту жительства. В то же время в соответствии со статьей 20 Гражданского кодекса местом жительства признается место, где гражданин постоянно или преимущественно проживает. Для устранения этой правовой коллизии правительство и внесло в Госдуму соответствующий законопроект.

Президент Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному собранию 20 февраля объявил об увеличении детских пособий и расширении контингента их получателей. Для этого из бюджета дополнительно потребуется в 2019 году 26,2 млрд рублей, в 2020 году — 28,6 млрд рублей, в 2021 году — 30,1 млрд рублей.

Выплаты на первого и второго ребёнка положены россиянам по инициативе президента Владимира Путина с 2018 года. Сейчас пособие получают семьи, среднедушевой доход в которых не превышает полутора прожиточных минимумов. В Послании Федеральному Собранию глава государства предложил с 1 января 2020 года выплачивать пособия на первого и второго ребёнка семьям со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.