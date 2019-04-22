«Перспектива девальвации»: почему ЦБ взялся за валютные вклады

Намерение Центрального банка добиться снижения ставок по валютным вкладам вызвано страхом девальвации рубля, заявила «Ридусу» аналитик «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.

Ранее зампред ЦБ Ксения Юдаева рассказала, что доля валютных вкладов в первом квартале 2019 года увеличилась с 20,3% до 21,5%.

По словам Юдаевой, регулятор может заняться снижением роста валютизации, например, за счет увеличения нормы отчислений для валютных депозитов в фонд страхования вкладов или отчислений в фонд обязательных резервов.

«Хотя рост валютизации не выглядит значительным, смена тенденции может свидетельствовать об усилении уязвимости», — объясняла Юдаева.

Мария Сальникова считает, что под уязвимостью зампред Центробанка подразумевала вероятность девальвации рубля до 70-75 за доллар после введения США против России новых санкций.

По словам аналитика, в стране «формируется» соответствующее «информационное поле», а значительное укрепление рубля с начала года воспринимается вкладчиками как «привлекательный откат» для покупки долларов и евро.