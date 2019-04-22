Намерение Центрального банка добиться снижения ставок по валютным вкладам вызвано страхом девальвации рубля, заявила «Ридусу» аналитик «Эксперт Плюс» Мария Сальникова.
Ранее зампред ЦБ Ксения Юдаева рассказала, что доля валютных вкладов в первом квартале 2019 года увеличилась с 20,3% до 21,5%.
По словам Юдаевой, регулятор может заняться снижением роста валютизации, например, за счет увеличения нормы отчислений для валютных депозитов в фонд страхования вкладов или отчислений в фонд обязательных резервов.
«Хотя рост валютизации не выглядит значительным, смена тенденции может свидетельствовать об усилении уязвимости», — объясняла Юдаева.
Мария Сальникова считает, что под уязвимостью зампред Центробанка подразумевала вероятность девальвации рубля до 70-75 за доллар после введения США против России новых санкций.
По словам аналитика, в стране «формируется» соответствующее «информационное поле», а значительное укрепление рубля с начала года воспринимается вкладчиками как «привлекательный откат» для покупки долларов и евро.