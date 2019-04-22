Доходам россиян предсказали рост

Реальные доходы россиян в 2019 году увеличатся на один процент и затем продолжат расти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прогноз Минэкономразвития по социально-экономическому развитию России на период с 2020 по 2022 год.

По подсчетам ведомства, в среднем в 2019-2022 годах рост реальных доходов россиян составит 1,8 процента, в 2019-2024 годах — два процента. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимум сократится с 12 процентов в 2019 году до 9,3 процента в 2022-м. К 2024 году Минэкономразвития ожидает, что у 6,6 процента россиян доходы будут ниже прожиточного минимума.

Росту доходов будут способствовать индексация социальных выплат, ежегодное установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума, развитие форм предоставления соцпомощи нуждающимся и целевая поддержка отдельных категорий граждан, например, семей с детьми, отметили в министерстве.