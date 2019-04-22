Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
63.77
$
64.00
71.81
71.95
Прогноз
29.04 – 06.05
$
63.87
72.09
Индексы и котировки Brent
74.20
–0.15 Золото
1274.60
–0.05 РТС
1275.59
+0.19
Динамика валют
EUR / USD
22.04
1.1260
–0.0004
08.04
1.1264
18.04
08.04
27.03

Доходам россиян предсказали рост 

Lenta.ru + ещё 5 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Реальные доходы россиян в 2019 году увеличатся на один процент и затем продолжат расти. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на прогноз Минэкономразвития по социально-экономическому развитию России на период с 2020 по 2022 год.
По подсчетам ведомства, в среднем в 2019-2022 годах рост реальных доходов россиян составит 1,8 процента, в 2019-2024 годах — два процента. Доля населения с доходами ниже прожиточного минимум сократится с 12 процентов в 2019 году до 9,3 процента в 2022-м. К 2024 году Минэкономразвития ожидает, что у 6,6 процента россиян доходы будут ниже прожиточного минимума.
Росту доходов будут способствовать индексация социальных выплат, ежегодное установление минимального размера оплаты труда на уровне прожиточного минимума, развитие форм предоставления соцпомощи нуждающимся и целевая поддержка отдельных категорий граждан, например, семей с детьми, отметили в министерстве.
Росстат, подчиняющийся Минэкономразвития, в январе сообщил, что реальные доходы россиян падают пятый год подряд. Однако методику подсчета ведомства не раз критиковали за неточность. В частности, с критикой выступал первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов. В марте Росстат сообщил о переходе на новую методику подсчета и поквартальную, а не ежемесячную публикацию данных. Первый отчет по новой методике был опубликован в апреле. Согласно ему, реальные доходы россиян в первом квартале 2019 года сократились на 2,3 процента. Однако когда ведомство пересчитало показатель за 2018 год, выяснилось, что, по новым данным, тогда доходы выросли на 0,1 процента.
Последние новости
Российские врачи впервые пересадили ребенку одновременно легкие и печень Определен график отключения горячей воды в Москве Кремль поставил под вопрос законность выборов на Украине
Комментарии7
Личный счет , Недвижимость , Рынки , Экономика , Антон Силуанов , Росстат , Минэкономразвития , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россияне признались в желании меньше тратить на еду1
Названы самые популярные регионы для покупки жилья
Украина обвинила Россию в низком качестве нефти
Подсчитан вклад нацпроектов в будущее России
МЭР спрогнозировало курс доллара на ближайшие годы
Видео
«Давление на доллар»: Рубль заметно укрепился
Рынки Экономика
Ценные бумаги: Россия не сможет отказаться от Америки
Экономика Статьи
Белоруссия ограничила экспорт нефти из России
Экономика
Укрепление рубля: стоит ли покупать валюту сейчас?
Личный счет
Курс на $80: США взялись за нефть
Экономика Статьи
Надоело клянчить: Минск откажется от российской нефти
Экономика Статьи
Дебаты не спасли: почему падает гривна
Экономика Статьи
Форс-мажор. Стали известны действия РФ при перекрытии «Дружбы»
Экономика
Грядут аресты: Россия проиграла Коломойскому
Компании Статьи
19 миллионов за чертой: почему беднеет Россия
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение