Россияне признались в желании меньше тратить на еду

Потребительские привычки россиян, которые до недавнего времени поддерживались сбережениями и кредитами, за последний год изменились. Граждане стали меньше покупать и больше внимания обращать на скидки. К такому выводу пришли аналитики консалтинговой компании "Делойт", СНГ, по итогам исследования потребительского сектора в России.

Большинство россиян отмечают, что за последний год стали тратить больше, чем раньше. "Проводя опрос, мы постарались абстрагироваться от таких сложных для простого потребителя экономических терминов, как личная инфляция. Поэтому просили респондентов просто оценить, как изменились их расходы в целом и по отдельным товарным категориям", — говорит Лора Накорякова, руководитель Исследовательского центра компании "Делойт", СНГ.

В результате оказалось, что рост расходов произошел сразу по нескольким позициям — алкогольные напитки, готовая еда в магазинах, кафе, барах, ресторанах, одежда, обувь, косметика, бытовая техника в офлайн-магазинах. Как и следовало ожидать, приобретать такие продукты и товары люди стали меньше. Больше 50 процентов своих доходов граждане сегодня тратят на питание и обязательные платежи, включая ЖКХ, обслуживание кредитов и т.д. "На питание уходит примерно 31 процент доходов. На обязательные платежи — около 25 процентов", — уточнила Оксана Жупина, руководитель группы по предоставлению услуг предприятиям сектора товаров народного потребления "Делойт", СНГ.

На этих самых позициях граждане, по словам Жупиной, хотели бы сэкономить, чтобы делать больше сбережений, тратить на досуг, отдых и туризм. Опрос показал, что ради этого 76 процентов жителей страны готовы экономить на готовой еде, 74 процента — на алкогольных напитках, а 54 процента — на питании в целом. "В идеале россияне хотели бы, чтобы их расходы на питание не превышали 24 процентов доходов, а траты на обязательные платежи оставались бы в пределах 13 процентов", — уточнила Жупина, добавив, что граждане категорически не согласны сокращать расходы на лекарства и детские товары.

Примерно 40 процентов участников исследования признались, что регулярно отслеживают скидки и планируют свои покупки в соответствии с ними. Наиболее чувствительны к возможности что-то купить дешевле женщины, люди с высшим образованием, представители возрастной группы 18-35 лет. Чаще всего скидки ищут при покупке одежды и обуви, а также бытовой техники и электроники в онлайн-магазинах.

Несмотря на бурное развитие электронной коммерции, в офлайн-сегменте россияне все еще делают покупок больше, чем онлайн. Есть три товарные категории, по которым интернет для потребителей выглядит предпочтительнее. Это детские товары, одежда, электроника и бытовая техника. Позиции традиционных магазинов, напротив, достаточно крепки, когда речь идет о покупке продуктов питания и обуви. "Товары из этих двух категорий россияне не склонны покупать онлайн. Более того, они уверены, что в ближайшие год-два их поведение в этом отношении сильно не изменится", — указывает Лора Накорякова.

На питание и обязательные платежи россияне тратят больше 50 процентов своих доходов

Исследование выявило еще один тренд: по многим позициям — продукты питания, готовая еда, косметика, детские товары — средний чек в онлайне выше, чем в офлайне. В интернете покупки, как правило, делают гораздо большими партиями, чем в обычных магазинах. По мнению Вардана Гаспаряна, директора группы по обслуживанию компаний розничной торговли и дистрибуции департамента консалтинга "Делойт", СНГ, это может быть связано в том числе и с требованием по минимальной сумме заказа для бесплатной доставки, которое выдвигают многие компании.

Исследование "Делойт" проводилось методом онлайн-опроса с февраля по март 2019 года. Выборка составила 4 тысячи человек.