Почему россияне боятся заниматься бизнесом

Россияне стали теплее относится к предпринимателям, но сами пополнять их ряды не хотят. Как показал опрос Аналитического центра НАФИ, платформы для предпринимателей «Деловая среда» и Минэкономразвития РФ , две трети респондентов не готовы открывать собственный бизнес. Мешает недостаток знаний и финансов.

Примерно трети (29%) респондентов не хватает финансовой грамотности (умения вести бухгалтерию, работать с отчетностями, составлять бизнес-планы). Еще 24% не знакомы с законодательством в области предпринимательства, а 23% — с законами развития экономики и экономическими показателями деятельности. Респонденты также жаловались на плохое понимание рынка, на котором они хотели бы вести бизнес, отсутствие необходимых личных качеств (предприимчивость, смелость, дисциплина) и способности управлять подчиненными.

Среди барьеров для запуска собственного бизнеса первое место занимает отсутствие стартового капитала (52%). Также респонденты отметили высокую конкуренцию на рынке, боязнь риска, высокие налоги и нестабильность экономической ситуации.

Между тем, Минэкономразвития планирует потратить в текущем году порядка 780 млн рублей на популяризацию предпринимательства. Уже к июлю — августу может стартовать информационная компания, а в сентябре — масштабная PR-кампания на телевидении, сообщила на днях глава департамента инвестиционной политики ведомства Милена Арсланова.

Не словом, а делом

Реклама предпринимательства — абсолютно бесполезная вещь, считает завкафедрой экономики и финансов факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Алла Дворецкая. Россияне уже давно живут в рыночной экономике и прекрасно понимают преимущества собственного бизнеса в нормальных экономических условиях. Беда в том, что условий таких сейчас как раз и нет. И лучше сосредоточиться на реальных делах, а не на разъяснении азбучных истин.

«Это будет просто неэффективное расходование средств. Как можно популяризировать предпринимательство, не создавая при этом хорошие налоговые и инвестиционные условия, не снижая барьеры входа, не переставая кошмарить бизнес»? — удивляется эксперт.

По ее мнению, нужно на каждом уровне — отраслевом, министерском, местных администраций — заботиться об улучшение делового климата. А пока малый и средний бизнес одолевают бесконечные проверки контрольно-надзорных органов, административные нажимы, неблагоприятная налоговая среда, хвали — не хвали, зови в предприниматели — не зови, никаких изменений не случится. Люди прекрасно видят, что нормальное предпринимательство в стране невозможно и невыгодно.

На те же грабли

Это уже не первая попытка властей стимулировать предпринимательскую активность в России, напоминает вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский . Еще в президентский срок Дмитрия Медведева был громадный проект, когда начинающим предпринимателям компенсировали расходы на нотариальные услуги, на регистрацию фирмы. Но реальных результатов это не принесло.

«Они, конечно, отчитались, что было много фирм зарегистрировано. Но в основном это были фирмы, которые регистрировались под различные обнальные схемы, а не те, которые могли принести добавочную стоимость экономике», — вспоминает эксперт.

В России неблагоприятный инвестиционный климат, бизнес могут отнять, наблюдается большое огосударствление экономики, и предпринимателями средней руки трудно конкурировать со структурами, так или иначе приближенными к власти, а также с теми, что базируются на коррупционных деньгах, отмечает он.

Дополнительные риски создает большая волатильность валютных курсов. Каждый раз, когда происходит резкий скачок доллара, идет вал разорений компаний, поскольку деятельности почти любой отрасли связана с закупкой каких-то импортных позиций (оборудования, сырья и т. д.).

Где деньги брать?

Еще один весомый барьер на пути потенциальных предпринимателей — пятилетнее падение реальных доходов населения и отсутствие у большинства граждан каких-либо накоплений. С одной стороны, перспективы бизнеса выглядят весьма сомнительными в условиях постоянного падения спроса. С другой, у людей просто нет денег на запуск своего дела, а кредиты дороги, да и банки не горят желанием давать их начинающим предпринимателям.

Дальше получить финансирование будет еще сложнее, прогнозирует Вязовский, потому что огосударствление идет и в банковской отрасли, конкуренция снижается. А зачем банкам рисковать с малым и средним бизнесом, когда они сидят на финансовых потоках госкорпораций? И окриком сверху, пропагандистскими кампаниями их не растормошить. Такие попытки уже предпринимались, но безуспешно.

«Я не вижу, с чего у нас может начаться бум малого и среднего бизнеса. Одни риски в том, чтобы быть предпринимателем, а выгоды где? У нас может быть успешным бизнес, который ориентирован на государство — на какие-то госзакупки. Но и там все не очень гладко — государство плохо платит, с задержками. Опять же, большая коррупция, контракты достаются своим людям. А предприниматели уходят в серую зону, у нас быстрыми темпами растет гаражная экономика», — сетует аналитик.

По его словам, если правительство по настоящему хочет, чтобы в России появился достаточно заметный класс малых и средних предпринимателей, нужно в первую очередь уменьшать роль государства в экономике, проводить масштабную кампанию по приватизации, избавляться от гигантских неэффективных монстров, которые сидят на бюджетных деньгах и забивают все вокруг.

В рамках комплексного подхода

Проблему развития предпринимательства нельзя решить каким-то одним способом, соглашается с коллегами аналитик АО «Открытие Брокер» Тимур Нигматуллин. Невозможно, например, предоставить возможность обучения основам экономической деятельности и надеяться, что будет развиваться малый и средний бизнес. Или предоставить субсидирование кредитов и, опять же, надеяться, что это приведет к бурному росту сегмента.

Нужен комплексный подход, отмечает эксперт: и обучение, и низкие процентные ставки по кредитам (или субсидии), и создание благоприятной институциональной среды (например, упрощение бюрократических процедур для открытия бизнеса). Важную роль играет также коррупционная составляющая и в целом безопасность видения бизнеса. Но в рамках такого комплексного подхода популяризация предпринимательства — вполне логичный шаг, полагает аналитик.