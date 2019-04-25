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Россияне должны банкам почти 1,6 трлн рублей 

РИА «ФедералПресс» + ещё 19 6 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
По данным Росстата, за последние пять лет доходы жителей России упали на 8%, одновременно выросли процентные ставки по кредитам. Несмотря на это россияне продолжают брать займы. Так, по оценкам специалистов из Объединенного кредитного бюро (ОКБ) в первом квартале текущего года объем безнадежных долгов россиян перед банками составил почти 1,6 трлн рублей, в то время как за аналогичный период прошлого года он был несколько ниже — 1,52 трлн рублей.
Газета «Известия» отмечает, что в сложившейся ситуации банки ничего критичного не видят, в то время как финансовые аналитики считают, что подобное положение дел может привести к банковскому кризису и массовому банкротству.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Перми пенсионера выселяют из квартиры из-за кредита, взятого на ремонт туалета.
Фото: ФедералПресс/Евгений Поторочин
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Личный счет , газета "Известия" , ФедералПресс
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