Россияне должны банкам почти 1,6 трлн рублей

По данным Росстата, за последние пять лет доходы жителей России упали на 8%, одновременно выросли процентные ставки по кредитам. Несмотря на это россияне продолжают брать займы. Так, по оценкам специалистов из Объединенного кредитного бюро (ОКБ) в первом квартале текущего года объем безнадежных долгов россиян перед банками составил почти 1,6 трлн рублей, в то время как за аналогичный период прошлого года он был несколько ниже — 1,52 трлн рублей.

Газета «Известия» отмечает, что в сложившейся ситуации банки ничего критичного не видят, в то время как финансовые аналитики считают, что подобное положение дел может привести к банковскому кризису и массовому банкротству.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Перми пенсионера выселяют из квартиры из-за кредита, взятого на ремонт туалета.

Фото: ФедералПресс/Евгений Поторочин