На пути к рабству: россияне уже не могут жить без кредитов

Кредитование физических лиц продолжает расти. По данным Объединенного кредитного бюро, за первый квартал 2019 года банки выдали населению 1,97 трлн рублей новых займов — на 17% больше, чем годом ранее. Число кредитов увеличилось на 11% — до 8,84 миллиона.

Большинство заемщиков предпочли наличные деньги — количество таких кредитов выросло на 16%, а объем — почти на треть, до 997 млрд рублей. А вот ипотека прибавила всего 1% — на жилье граждане одолжили 529,7 млрд рублей.

Кредиты вместо доходов

Даже увеличение ключевой процентной ставки ЦБ в конце прошлого года и соответствующее удорожание кредитов не остановило стремление россиян жить взаймы. Впрочем, разница в полпроцента в данном случае роли не играет: она даёт не такую уж и великую прибавку к общей сумме ежемесячных платежей по кредиту, если сравнивать эту сумму с ударом роста цен по кошельку, отмечает шеф-аналитик ГК TeleTrade Пётр Пушкарёв.

К тому же, кредиты сейчас все равно дешевле, чем 3−4 года назад, добавляет эксперт «Международного финансового центра» Дмитрий Иногородский. Наращивать свою долговую нагрузку россияне начали с осени 2015 года, но особенно активно — в марте — апреле 2016-го, когда ЦБ снизил ставку с 17 до 12,5%. При этом самый популярный срок кредита — 3 года. Вот и получается, что к февралю — марту текущего года люди погасили ранее взятые кредиты и пошли за новыми, привыкнув отдавать существенную часть дохода банку.

«За это время ставки снизились еще сильнее и теперь, при сохранении прошлого разового платежа, люди могут получить большую сумму. Это как раз и объясняет рост числа новых кредитов в сравнение с прошлым годом (тогда еще у многих были кредиты) и рост средней суммы кредита», — поясняет эксперт.

Примечательно, что реальные располагаемые доходы россиян за первый квартал, по данным Росстата, упали на 2,3%. По сути, кредиты для многих граждан становятся единственным способом поддержать привычный образ жизни.

«Можно сказать, что кредитные портфели растут пока что вместо реальных доходов. Люди имеют потребности и не готовы откладывать жизнь на послезавтра», — говорит Пушкарев.

Получается, что на данном этапе потребительское кредитование — не часть проблемы, а, скорее, часть её решения, пусть и временного. Безусловно, кредитование имеет свои пределы. Но пока его объёмы достаточно далеки от той критической массы, которая могла бы нанести вреда больше, чем пользы, считает эксперт.

«Кредитование на сегодня — один из немногочисленных реальных приводов, который заставляет крутиться механизмы спроса, стимулирует потребление, а значит — стимулирует и производство товаров и услуг. Иначе даже в нынешних количествах вся эта продукция была бы просто недоступна населению из-за очевидно упавшей реальной покупательной способности денег», — констатирует он.

Не критично, но тревожно

Кредитная нагрузка населения пока находится на приемлемых уровнях, соглашается эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев . Но, по его мнению, данные цифры сигнализируют о депрессивном состоянии российской экономики.

«Если в феврале регулятор отчитывался о росте ВВП на 1,4% в годовом выражении, то уже в марте показатель просел до 0,8%. В отсутствие серьезных изменений прогноз ЦБ РФ по росту ВВП на 1,2%-1,7% может оказаться попросту недостижимым», — предупреждает эксперт.

Рост кредитования по всем сегментам связан с тем, что россияне отошли от сберегательной модели, которой придерживались последние несколько лет, и стали позволять себе то, в чем отказывали ранее, в том числе, и за счёт кредитных средств, полагает президент Национальной ассоциация профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев

«Безусловно, подобная модель потребления всегда чревата определёнными рисками. Уже сейчас долговая нагрузка на россиян варьируется от 10 до 30% в зависимости от методологии, и это вызывает беспокойство у ЦБ. На текущий момент можно сказать лишь то, что объём кредитования продолжит свой рост, однако не такими агрессивными темпами», — прогнозирует он.

Популярность кредитов наличными эксперт объясняет тем, что в отличие от Москвы и Санкт-Петербурга, где почти везде можно оплатить покупки карточкой, проникновение «пластика» в регионы гораздо ниже. Кроме того, картами обычно расплачиваются все же более обеспеченные клиенты в магазинах, тогда как граждане победнее выбирают наличные.

В долгах, но с машиной

В попытках компенсировать кредитами выпадающие доходы и создать иллюзию привычного образа жизни россияне заходят достаточно далеко. Так, они продолжают брать в долг автомобили, которые для большинства граждан никак не назовешь предметом первой необходимости.

По итогам первого квартала 59,2% от продаж автомобилей осуществлялись в долг, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй. По сравнению с прошлым годом доля кредитных машин подскочила на 7,7%, а количество автокредитов — на 13,7%.

«Рост автокредитования сейчас напрямую связан с ростом цен на сами автомобили, а учитывая, что он в разы превышает рост доходов населения, автолюбителям ничего не остаётся, как покупать машину в кредит. Одновременно с этим кредиторы и автодилеры начали активно развивать специализированные кредитные программы, которые подразумевают низкую ставку, скидку на автомобиль и т. д.», — отмечает Мехтиев.

Но это не говорит о том, что россияне стали покупать суммарно больше машин, добавляет Пушкарев. Просто теперь более весомая доля от этих покупок делается на заёмные деньги.