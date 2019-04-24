Минфин опроверг информацию о вариантах включения граждан предпенсионного возраста в ИПК

Минфин опроверг информацию о том, что граждане, достигшие предпенсионного возраста, не будут по умолчанию становиться участниками новой системы пенсионных накоплений — индивидуального пенсионного капитала (ИПК), о чем ранее сообщал ТАСС со ссылкой на одну из версий законопроекта об ИПК.

Как следовало из документа, наравне с гражданами предпенсионного возраста не будут включаться по умолчанию в систему ИПК россияне с низкими доходами. Но эти две категории смогут подать заявление об участии в ИПК по собственному желанию.

Источник ТАСС утверждал, что эта версия законопроекта — одна из последних, другой говорил, что есть более поздние версии.