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Минфин опроверг информацию о вариантах включения граждан предпенсионного возраста в ИПК 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Минфин опроверг информацию о том, что граждане, достигшие предпенсионного возраста, не будут по умолчанию становиться участниками новой системы пенсионных накоплений — индивидуального пенсионного капитала (ИПК), о чем ранее сообщал ТАСС со ссылкой на одну из версий законопроекта об ИПК.
Как следовало из документа, наравне с гражданами предпенсионного возраста не будут включаться по умолчанию в систему ИПК россияне с низкими доходами. Но эти две категории смогут подать заявление об участии в ИПК по собственному желанию.
Источник ТАСС утверждал, что эта версия законопроекта — одна из последних, другой говорил, что есть более поздние версии.
ТАСС: последние новости
Минфин опроверг информацию о вариантах включения граждан предпенсионного возраста в ИПК В Крыму отменят национальный роуминг Суд привлек "Ингосстрах" третьим лицом по иску ПСБ к экс-руководству на 282 млрд рублей
Личный счет , Минфин , ИТАР-ТАСС
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