Перед кризисом: россиян предупредили о массовых банкротствах

Перед кризисом: безнадежные долги россиян достигли 1,6 трлн

В первом квартале 2019 года объем безнадежных банковских долгов россиян достиг почти 1,6 триллиона рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

За январь-март 2019-го количество долгов россиян с просрочкой больше трех месяцев выросло почти на четыре процента и составило 13,3 миллиона штук.

Представители банков заявили «Известиям», что не видят ничего критичного в сложившейся ситуации, так как доля безнадежных долгов в общем портфеле кредитов снижается. Но эксперты настроены пессимистично: по их мнению, рост безнадежных долгов может привести к массовому банкротству и банковскому кризису.

Директор Института актуальной экономики Никита Исаев отметил, что люди, берущие кредиты, рассчитывают на сохранение своего уровня доходов. Однако он уверен, что вопреки официальным прогнозам финансовое благосостояние населения ухудшится, поэтому россияне не могут быть уверены, смогут ли они позволить себе платежи по кредиту в ближайшем будущем.

Эксперт «Международного финансового центра» Дмитрий Иногородский заявил, что число безнадежных кредитов свидетельствует о снижении реальных доходов населения. По его мнению, улучшений в этом направлении ждать не стоит. Иногородский отметил, что сейчас многие россияне выплачивают кредиты, взятые на пять лет в 2015–2016 годах под 20–25 процентов годовых. С учетом падения реальных доходов скоро эти займы также перейдут в разряд безнадежных.

При просрочке от 90 дней банк может обратиться в суд, а если кредит составляет более 500 тысяч рублей — запустить процесс банкротства. Глава управления кредитных рисков розничного сегмента Райффайзенбанка Алексей Крамарский посоветовал заемщикам, столкнувшимся с проблемами, как можно скорее обратиться в банк для реструктуризации долга.

Просрочка по кредиту более трех месяцев грозит человеку испорченной кредитной историей, арестом счетов, запретом на выезд за рубеж и изъятием имущества.

Ранее РИА Новости сообщило, что за 2018 год 56 процентов россиян брали какие-либо кредиты. В РЭУ имени Плеханова подсчитали, что в 2018 году на одного россиянина приходится 87 тысяч рублей кредита (в 2017-м было 75 тысяч).