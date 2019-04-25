Рост пенсий и новые дорожные знаки: как изменится жизнь россиян с 1 мая

Издание News.ru рассказало , какие изменения ждут россиян с 1 мая 2019 года. Одним из основных изменений станет индексация пенсий.

В начале мая власти увеличат военные пенсии ветеранов Великой Отечественной войны, входивших в состав действующей армии. Из федерального бюджета на это выделили один миллиард рублей. Прибавку ветеранам должны начислить к 9 мая. Также с 1 мая проиндексируют страховые пенсии, размер которых меньше прожиточного минимума.

Кроме того, в мае специалисты Центробанка получат право проверять компании на соблюдение закона об инсайдерской информации. Проверки затронут профучастников рынка ценных бумаг, эмитентов, управляющие и кредитные организации. Представители ЦБ будут вправе самостоятельно создавать копии оригиналов документов, снимать всё на фото и видео, скачивать файлы с рабочих компьютеров. До этого у регулятора было только право направлять запросы на предоставление компанией документов.

Еще одно майское нововведение, связанное с ЦБ: повышение платы за пользование безотзывной кредитной линией (БКЛ) с 0,15 процента до 0,5 процента в год от максимально возможного лимита. ЦБ принял такое решение для снижения зависимости от БКЛ. Плата по ранее открытым БКЛ останется прежней.

Также с 1 мая некоторые социальные пособия начнут приходить только на карты «Мир». Речь идет о выплатах безработным, пособиях гражданам с маленькими детьми и выплатах пострадавшим от радиации, в том числе в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Ранее на карту «Мир» перевели выплаты пенсий и другие соцвыплаты для военных, граждан, проходивших службу в органах внутренних дел и в пожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотиков, учреждениях уголовно-исполнительной системы и в войсках национальной гвардии.

Последнее нововведение: в начале мая на дорогах начнут появляться уменьшенные автомобильные знаки. Размер уменьшенного знака составит 400 на 400 и 500 на 500 миллиметров. Это позволит снизить стоимость изготовления знаков на 40 процентов.