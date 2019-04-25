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Кредит по чужому паспорту: кому грозит кабала 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Потеряешь паспорт, на тебя оформят кредит, и будешь оплачивать его всю жизнь. Не раз каждого из нас кто-нибудь так пугал. Это не совсем правда, но риски есть — но прячутся они в основном в интернете. При каких обстоятельствах чужой паспорт становится сокровищем для мошенников и как уберечься от нежданных займов, рассказывает «Газета.Ru».
Паспорт нужно хранить как зеницу ока — об этом мы уже знаем, получая в 14 лет самый первый документ. Такое внимание к основному документу гражданина РФ оправдано. Часто можно услышать, что потерянный паспорт мошенники могут применить самым зловещим образом — взять кредит, зарегистрировать фирму, оформить в собственность автомобиль или хуже — квартиру, купить сим-карту.
Особенно опасаются кредитов. Иногда о мошеннических действиях жертва может даже не знать — все открывается, только когда начинают звонить коллекторы, «выбивая» деньги, или не дают новый заем из-за плохой кредитной истории. Действительно ли мошенники, заполучив чей-то паспорт, могут с ним пойти в банк и оформить кредит?
В МВД «Газете.Ru» рассказали, что такой сценарий все-таки маловероятен, но риски есть.
«Если получение кредита происходит в офисе банка, то процедура предусматривает личное участие гражданина, который подписывает заявление, заявку и иные документы. При этом личность гражданина удостоверяется, как правило, двумя представителями кредитной организации, сканируется паспорт, и заявитель фотографируется. В таких случаях оформить кредит по чужому паспорту возможно только при наличии сговора с представителями кредитного учреждения», — объяснили в ведомстве.
Однако в случаях, когда кредит предоставляется через удаленный сервис, личность заявителя идентифицировать сложнее, отметили в МВД. Тогда есть риск оформления кредита путем представления чужого паспорта, сканов паспорта или паспортных данных.
«Другими словами, оформить кредит по чужому паспорту сложно, но возможно», — указали в ведомстве.
Мошенники, пойманные на таком преступлении, проходят по статье 159.1 УК РФ «Мошенничество в сфере кредитования» — это хищение денег за счет предоставления в банк заведомо ложных данных. Если кредит получает ИП или руководитель компании, указав в документах ложные сведение о финансовом состоянии организации — то это 176 УК РФ «Незаконное получение кредита».

Большие неприятности

В ЦБ же рассказали, что оформление кредита третьими лицами по чужому паспорту — случаи единичные.
«Тем не менее, следует помнить, что персональные данные гражданина, включая паспортные данные, фиксируются в самых разных местах, от гостиниц до онлайн-сервисов по приобретению билетов. Полностью исключить предоставление своих персональных данных третьим лицам в современных условиях практически невозможно, однако рекомендуется минимизировать риски, не выкладывая документы в общий доступ в соцсетях, не пересылая их копии по электронной почте, не оставляя паспорт в залог и т.д.», — предостерегли в Банке России.
Именно в интернете и кроются самые большие риски, подтверждают специалисты в сфере информационной безопасности. По словам старшего контент-аналитика «Лаборатории Касперского» Андрея Костина, главная опасность — онлайн-мошенничество.
«Например, вы якобы выиграли приз, но для его получения нужно подтвердить свое совершеннолетие (свою личность) и прислать мошенникам данные паспорта», — объяснил Костин.
Затащить в ловушку могут и псевдоработодатели. Есть недобросовестные сервисы по поиску работу, где вас попросят прислать скан паспорта. После этого ничего не происходит, мошенники получают данные, а ваша песенка спета. Паспорт просят и при регистрации в онлайн-казино, а также на некоторых сайтах знакомств.
«Таким сервисам не стоит доверять, ведь утечка данных может произойти в любой момент», — предупредил Костин.
Мошенники научились подсаживать жертву на крючок с помощью фишинга. Преступники создают копию какого-нибудь сервиса госуслуг и ждут, когда там появятся желанные чужие данные. Тогда вкупе преступникам могут достаться ИНН, паспорт, СНИЛС.
Другая большая опасность — черный рынок, на котором продают паспортные данные.
«И в один момент пострадавший узнает, что, например, является владельцем проблемной фирмы или обладателем крупного кредита. Также данными могут воспользоваться недобросовестные агенты для перевода накопительной части пенсии в негосударственный пенсионный фонд. Используя паспортные данные, мошенники могут также проводить различные махинации в интернете, изготовить поддельный паспорт и так далее», — рассказал Костин.

Очная ставка

Вместе с тем сами по себе паспортные данные, вопреки расхожему мнению, интересны преступникам в меньшей степени — слишком сложно монетизировать, сказал «Газете.Ru» директор Positive Technologies по методологии и стандартизации Дмитрий Кузнецов. Другое дело — копии страниц паспорта.
«При проверках со стороны регуляторов банк должен чем-то подтвердить операцию, именно для этого делается копия паспорта. Сотрудник банка формирует пакет документов, относящихся к этой операции, в который входит копия паспорта. То есть сама копия, а не данные в ней, подтверждает, что клиент выполнил операцию лично и при этом предъявил паспорт», — объяснил он.
Действительно, если сотрудник — сообщник, то мошеннику со сканом чужого паспорта ничего не стоит провернуть преступление.
«Единственная трудность — это подпись клиента, но по оценкам криминалистов подписи 87% людей слишком просты, чтобы можно было определить подделку в документе, не содержащем другие рукописные надписи. Пострадавшему клиенту в этом случае сложно оспорить такую операцию», — рассказал Кузнецов.
Без сговора оформление кредита в отделении — крепкий орешек для мошенников.
Недобрым планам чаще всего мешает тщательная проверка заемщика. Надежные банки не выдают кредиты онлайн, даже если предварительная проверка и одобрение могут состояться дистанционно, очной встречи через курьера или в отделении не избежать.
«В любом случае, если человеку обещают солидный кредит онлайн с минимальными документами, необходимо насторожиться, поскольку велики риски наткнуться на мошенников», — указывает замруководителя лаборатории по компьютерной криминалистики Group-IB Сергей Никитин.

Как защититься

В «Лаборатории Касперского» предупредили: никогда не храните на компьютере сканы паспорта, водительских прав и любых других документов, удостоверяющих личность. Дело в том, что существует вирусное ПО, которое «охотится» именно за такими документами. Нельзя пересылать скан своего паспорта через мессенджеры и соцсети. Не стоит хранить фото документов на телефоне, ведь его могут банально украсть.
В интернете лучше неустанно проявлять бдительность, чем потом стать невольным обладателем крупного кредита. Не стоит переходить по ссылкам в сообщениях от незнакомых людей и кликать по рекламным баннерам на сомнительных сайтах. «Не вводите свои персональные данные никуда, кроме отдельных сервисов, в которых вы полностью уверены», — предупредил Костин.
Если же паспорт уже украден или потерян не в цифровом, а физическом виде, то нужно сразу же заявить об этом в правоохранительные органы.
«Как показывает практика, наличие справки из полиции об утрате удостоверения личности на дату оформления кредита принимается банками в качестве доказательства того, что данный гражданин кредита не брал», — рассказали в ЦБ.
В случае худшего расклада — обнаружения не вашей задолженности — необходимо запросить у банка заверенные копии документов, подтверждающих выдачу кредита, а также узнать все обстоятельства (дата, время, данные счета). С этими данными — в правоохранительные органы. Также необходимо подать заявление в банк, приложив к нему документы, полученные в полиции.
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Личный счет , Статьи , Дмитрий Кузнецов , Сергей Никитин , Лаборатория Касперского , МВД , Центральный банк России , Газета.Ru
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