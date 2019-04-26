Россиянам предоставят налоговый вычет по расходам на спорт

Министерство финансов подготовило поправки в Налоговый кодекс, внесение которых позволит гражданам получать социальный налоговый вычет за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги.

В ведомстве ожидают, что данная мера привлечет к занятиям спортом больше граждан и даст экономический эффект в объеме около 200 миллиардов рублей.

Конкретные виды услуг и перечень организаций, на которые вычет будет распространяться, в дальнейшем определит Министерство спорта РФ.

В финансовом ведомстве пояснили, что дополнительный вид конкретных расходов появится в рамках существующего налогового вычета на здравоохранение — вводить новый тип налогового вычета не предполагается. При этом все социальные вычеты, которые налогоплательщик может получить за налоговый период, по закону не должны превышать 120 тысяч рублей.

22 января Минфин опубликовал на официальном портале проектов нормативных актов уведомление о начале разработки соответствующей инициативы. Поправки планируются внести в статью 219 Налогового кодекса РФ о социальных налоговых вычетах.