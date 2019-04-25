Исследование: треть россиян хотят иметь собственный бизнес

25 миллионов россиян рассказали, что хотели бы попробовать себя в предпринимательстве и 74% положительно относятся к людям, которые решили открыть свое дело. При этом часть россиян считают, что стать предпринимателями им мешает недостаток личных знаний и компетенций в ряде областей, сообщается в исследовании Аналитического центра НАФИ.

Образ предпринимателя в сознании россиян меняется: если ранее предпринимательство ассоциировалось с нестабильной ситуацией 90-х годов, «диким бизнесом» и «челноками», то сегодня предприниматель воспринимается как успешный и самостоятельный человек, который трудолюбив и решителен.

При этом россияне старшего возраста до сих пор относятся к предпринимательству более настороженно, чем молодое поколение.

В понятийном аппарате россиян есть разница между «предпринимателями» и «бизнесменами», и отношение к представителям этих двух групп отличается. К предпринимателям относятся более позитивно: по мнению опрошенных, цель предпринимателя — «заработать на хлеб», а цель бизнеса — «обогащение». Под «бизнесом» чаще понимают крупные компании с большим оборотом, под «предпринимательством» — компании с минимумом сотрудников и небольшим оборотом.

Такое отношение россиян к предпринимательству подтверждает и опрос ВЦИОМ

При этом стоит отметить, что ситуация с годами практически не меняется. Каждый четвертый россиянин (24%) считает, что сегодня легко стать предпринимателем. Чаще о желании стать предпринимателями и получить больше информации о ведении бизнеса говорят мужчины, молодые люди до 35 лет, россияне с высшим образованием и квалифицированные специалисты.

Наиболее востребованная форма получения информации о предпринимательстве — онлайн курсы, тренинги и блоги. При этом о наиболее интересных спикерах по теме предпринимательства мнение россиян еще не сформировано. Основные драйверы для старта предпринимательской деятельности — получение высокого дохода, свободный график и независимость.

Две трети россиян (67%) не готовы становиться предпринимателями. Реже в предпринимательство хотят идти женщины и люди старше 45 лет, без высшего образования и люди рабочих профессий. Основные барьеры для старта предпринимательской деятельности — отсутствие стартового капитала, высокие налоги и нестабильность экономической ситуации.

Россияне также считают, что стать предпринимателями им мешает недостаток знаний в ряде областей и личные качества. Аналитики выяснили, что россияне недостаточно осведомлены о программах государственной поддержки предпринимателей. Только треть россиян (33%) заявили, что знакомы с этими инициативами.

Несмотря на то, что кто-то слышал о существовании подобных инициатив, только единицы знают что-то конкретное или знакомы с людьми, которые реально пользовались данными программами. В России, как и в странах Евросоюза и в США, социальные рейтинги индивидуальных, малых предпринимателей и представителей свободных профессий оказываются выше других социально — профессиональных групп. Положительное влияния предпринимателей («создают новые рабочие места», «создают новые товары и услуги на пользу всем») в России отмечают значительно реже, чем в большинстве стран Западной, Центральной Восточной Европы (ЦВЕ) и в США. Одновременно россияне гораздо чаще отмечают негативную роль предпринимателей.

Однако не стоит забывать, что результаты отражают мнение относительно «продвинутой» части общества, поскольку наиболее консервативные группы сосредоточены в сельских поселениях и в малых городах, которые не включаются в выборку российского исследования.

Становится очевидным, что недоверие к предпринимателям в России сохраняется, однако российское бизнес-сообщество становится более зрелым, в частности, участники опроса перестали жаловаться на административные барьеры и всё больше людей готовы вести бизнес в России.