В сети рассказали о самых странных местах работы

В Twitter набирает популярность флешмоб, участники которого рассказывают о пяти своих самых странных работах. Изначально посты были достаточно серьезными и содержали реальные рассказы людей, однако пользователи на этом не остановились.

5 jobs I've had?

1) Jr High Science Teacher

2) Chemical Hazardous Waste Removal tech

3) Auto Insurance

sales

4) Network Administrator

5) Registered Nurse

Tagging 5 people @OyeKaren17 @FigmentsFancies @OnceBittenBella @kelbellx0 @dateswhitecoats— Drewster RN (@spideypencil) 22 апреля 2019 г. Все началось с публикации американца с ником @spideypencil из Пенсильвании. Он сообщил, что за свою жизнь успел поработать учителем физики в школе, сотрудником по ликвидации химически опасных отходов, сотрудником отдела продаж в автостраховой компании, сетевым администратором и медбратом.

Юзер также отметил пять своих друзей, призвав их составить свой список из пяти пунктов и передать эстафету другим. Первоначально другие пользователи также составляли список своих пяти рабочих мест без каких-либо странностей. В итоге флешмоб «пять странных работ» стал обрел популярность и перестал быть просто про работу.

Пользовательница Samantha Irby по-особому сформулировала список по сравнению с остальными пользователями.

«Пять работ, которые у меня были: потаскуха, потаскуха, потаскуха, потаскуха, домохозяйка», — написала она.

Подобные шуточные топы стали появляться и у других. Некоторые стали использовать строки из песен. Так, юзер Bill Corbett выбрал для этого композицию The Joker американской рок-группы Steve Miller Band.

Микроблогер Neil Brennan решил рассказать о рабочих буднях своей собаки. «Пять работ моей собаки: гавкать на велосипедистов, гавкать на гуляющих с собаками, гавкать на ветеринаров, гавкать на меня, менеджер по стратегическому партнерству», — пошутил он.