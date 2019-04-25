Названо условие получение российских пенсий для жителей ЛНР и ДНР

Пенсионном фонде России (ПФР) заявили, что жители самопровозглашённых республик Донбасса, которые получат российское гражданство, смогут претендовать на российские пенсии по старости только, если переедут на место жительства в Россию.

«Российские пенсии гражданам, постоянно проживающим на Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются. При переезде этих граждан на ПМЖ в Россию их пенсионное обеспечение будет осуществляться в общем порядке по нормам законодательства нашей страны», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы ПФР.

В ПФР отметили, что между Москвой и Киево действует соглашение о пенсионном обеспечении, согласно которому пенсии назначает и выплачивает та страна, где постоянно живёт человек вне зависимости от имеющегося у него паспорта.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.

В ДНР назвали жизненной необходимостью решение Москвы по паспортам.

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН оценил решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.