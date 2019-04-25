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Названо условие получение российских пенсий для жителей ЛНР и ДНР 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Пенсионном фонде России (ПФР) заявили, что жители самопровозглашённых республик Донбасса, которые получат российское гражданство, смогут претендовать на российские пенсии по старости только, если переедут на место жительства в Россию.
«Российские пенсии гражданам, постоянно проживающим на Украине, в том числе в Донецкой и Луганской областях, не назначаются. При переезде этих граждан на ПМЖ в Россию их пенсионное обеспечение будет осуществляться в общем порядке по нормам законодательства нашей страны», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы ПФР.
В ПФР отметили, что между Москвой и Киево действует соглашение о пенсионном обеспечении, согласно которому пенсии назначает и выплачивает та страна, где постоянно живёт человек вне зависимости от имеющегося у него паспорта.
Накануне президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому жители отдельных регионов Донецкой и Луганской областей Украины могут оформить российское гражданство по упрощённой схеме.
В ДНР назвали жизненной необходимостью решение Москвы по паспортам.
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с НСН оценил решение России упростить получение гражданства для жителей отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины.
RT на русском: последние новости
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Комментарии
Личный счет , Владимир Путин , Пенсионный фонд РФ , Интерфакс
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