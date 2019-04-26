Опасные доллары

Один из самых любимых россиянами способов хранить деньги — покупка долларов. В отличие от рубля американская валюта, кажется, способна устоять перед любым катаклизмом. Но так ли это безопасно?

Доллару ничего не страшно

Цены на нефть все выше, поэтому рубль чувствует себя более или менее уверенно. Отличный повод запастись долларами? Так, похоже, считают многие россияне. В ЦБ отмечают рекордный прирост валютных вкладов (их доля в I квартале выросла с 20,3% до 21,5%) — и говорят об «усилении уязвимостей» банковской системы.

Можно предположить, что опасения регулятора связаны не с тем, что будет с американской валютой в ближайшее время. С этой точки зрения пока все хорошо: индекс S&P штурмует новые максимумы, а Вашингтон практически пришел к согласию с Пекином по торговым вопросам (если верить главе Белого дома). Доллар растет почти против всех валют. По словам аналитика УК «Система Капитал» Андрея Ушакова, рисков существенного ослабления для американской валюты сейчас просто нет. В случае неудачи на переговорах с Китаем или рецессии ослабнут все валюты.

«Даже если Трампу будет объявлен импичмент, доллар останется более или менее стабильным», — говорит он.

Даже если продолжится рост цен на нефть (хотя последнее, с учетом заявлений стран ОПЕК о планах нарастить добычу, сомнительно), максимум, который ожидают эксперты, — 75—80 долларов за баррель. В этом случае, говорит эксперт по фондовому рынку « БКС Брокер » Сергей Гайворонский, курс доллара может опуститься до 62—63 рублей. Однако более серьезного укрепления российской валюты эксперты не ожидают — скорее, напротив, к концу года мы можем увидеть доллар по 70 рублей и выше.

Одна из главных причин, мешающих рублю расти, — санкции. Хотя аналитики в один голос утверждают, что эта угроза сейчас снизилась. По крайней мере, в отношении возможности блокировки расчетов в валюте и заморозки активов российских госбанков. И действительно, в законопроекте DASKA-2019 нет конкретных имен, а право решать, какой банк наказать «за вмешательство в выборы», отдано президенту. Но это означает, что под ударом может оказаться практически любая финансовая структура, не обязательно из числа госбанков. Прецедент уже имеется: в марте под санкциями оказался Еврофинанс Моснарбанк , в капитале которого были ВТБ Газпромбанк и венесуэльский Фонд национального развития.

Кто расплатится с вкладчиком

Что это означает для валютных вкладчиков? Ведь если банк оказался под санкциями, американские финансовые организации автоматически отказываются обслуживать его корреспондентские счета.

«Это не такие значимые суммы. Банк должен иметь неснижаемый остаток в размере, который обычно составляет не менее нескольких десятков тысяч долларов», — указывает аналитик «Фридом Финанс» Анастасия Соснова.

Однако проблема может возникнуть с покупкой/продажей долларов. Даже если для этого наши банкиры договорятся с другими странами. Но не факт, что те же европейские или китайские банки захотят брать на себя риск оказаться в опале за сотрудничество с «неугодной» в США организацией. А главное — расчеты в долларах опять же будут осуществляться через американские банки, которые выступают в роли клиринговых организаций.

В итоге главный вопрос для вкладчиков сводится к тому, хватит ли у их банка наличных долларов, чтобы расплатиться в случае заморозки его активов и блокировки расчетов. Хорошая новость в том, что у банков сейчас переизбыток валютной ликвидности. По оценкам аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, речь идет о 12,4 млрд долларов. Но эта сумма, во-первых, не стабильная и зависит от притока в страну нефтедолларов и импорта, а во-вторых, объем валюты, который наши граждане держат в банках, намного больше — 6 трлн рублей, или 96,5 млрд долларов. И это еще без учета денег компаний.

Так что остается уповать на поддержку государства, точнее — ЦБ. Как считают эксперты, крупным госбанкам государство всегда поможет. Валютные резервы (включая US Treasuries и деньги) сейчас составляют почти 400 млрд долларов, что больше, чем весь внешний долг страны.

Но возникает два вопроса:

— Не окажется ли под ударом и сам ЦБ, который также хранит валютную ликвидность (по крайней мере, часть ее) на корсчетах в иностранных банках?

— Каким образом будет оказана поддержка банкам, счета которых заблокированы?

Аналитики не исключают, что регулятор может использовать «обходной маневр». «Например, ЦБ может „зачесть“ заблокированные счета банков и выдать им наличную валюту», — говорит старший управляющий директор агентства «Национальные кредитные рейтинги» Александр Проклов . На конец прошлого года у регулятора, по его данным, было около 30 млрд долларов наличными. Еще один вариант, по словам Проклова, — привлечь валюту через другие российские банки, не попавшие под санкции. Тем не менее открывать вклад или счет в долларах лучше в банке, никак не связанном с государством или компаниями, собственники которых могут оказаться под санкциями. Об этом говорят эксперты в неформальных беседах.

Акции под арестом

Еще один вариант копить в долларах — открыть брокерский счет и купить акции или облигации иностранных компаний. Популярность таких инвестиций растет: по оценке НАУФОР, доля вложений в евробонды на брокерских счетах (без учета ИИС) составляет 23%, а в иностранные акции — 5%.

Частные инвесторы в основном пользуются счетами, открытыми у отечественных брокеров и управляющих компаний. Наше законодательство не предусматривает возможности иностранным брокерам обслуживать клиентов в России. Кроме того, у них обычно и более высокий порог входа. Чтобы дать право россиянам покупать, например, американские бумаги, отечественные компании используют посредников — прайм-брокеров. Соответственно, уже американские игроки, покупая или продавая бумагу на NYSE, AMEX или NASDAQ, делают это от имени не конкретного клиента, а по заявке брокера-посредника.

А как быть, если российский брокер, у которого вы открыли счет, аффилирован с банком, в отношении которого введены санкции?

«В теории приобретение активов на других рынках — это частное мероприятие, поэтому правовой базы для экспроприации собственности нет», — рассуждает аналитик «Открытие Брокера» Андрей Кочетков.

Как известно, право частной собственности на Западе неприкосновенно. Исключение могут составлять чиновники и бизнесмены, против которых объявлены персональные санкции.

«В самом худшем случае их активы могут быть заморожены, но «без изъятия», — считает аналитик «Финама» Алексей Коренев.

Другое дело, что заблокированными могут оказаться операции с иностранными ценными бумагами. Например, если американский брокер откажется работать с российским контрагентом, аффилированным с попавшим в опалу банком. То же самое касается и Санкт-Петербургской биржи , где сейчас торгуется свыше 950 иностранных бумаг. Биржа покупает бумаги для клиентов через клиринговый центр МФБ, в свою очередь, подавая заявки через прайм-брокера. В случае блокировки операций инвесторам останется торговать с другими игроками в России или с самой биржей, которая держит запас бумаг и может выступать в роли маркетмейкера.

В такой ситуации клиенту, возможно, придется переводить свой счет в другую брокерскую компанию, считает Алексей Коренев. «Но надо помнить, что бумаги хранятся в депозитарии в США и к корсчетам не имеют никакого отношения. Пропасть акции и облигации точно не могут», — добавляет он. По мнению Сосновой, клиенты брокеров, аффилированных с банками, попавшими под санкции, могут столкнуться с проблемами при выводе денежных средств с брокерского счета на привязанный к нему счет в госбанке через систему клиринга.

Впрочем, уверяют участники рынка, все эти проблемы легко решаемы. Например, брокер может просто провести сделку через другую российскую компанию или использовать цепочку офшорных посредников.

Хранить нельзя обменивать

Купить наличные доллары и хранить их под матрасом — вариант, который нравится многим именно своей надежностью. Конечно, если ваша фамилия не Захарченко, а запасы валюты измеряются не килограммами. Во-первых, не нужно отчитываться перед государством, откуда у вас накопления, и платить налоги, а во-вторых, никакие санкции вам не страшны. Даже если в стране отменят хождение валюты (хотя это еще более невероятный сценарий, чем блокировка счетов госбанков и ЦБ), деньги всегда можно будет потратить за рубежом.

Минус в том, что наличная валюта сама по себе не приносит дохода (только за счет эффекта девальвации), а также в том, что купюры могут оказаться испорчены. Ведь, обменивая рубли на доллары, вы покупаете товар. И кредитную организацию, принимающую валюту, может не устроить ее товарный вид. Например, некоторые банки отказываются брать банкноты со штампами или порванными краями. В отличие от российских рублей, которыми по закону можно расплатиться в магазине, даже если они ветхие или повреждены, на валюту эти правила не распространяются. Согласно инструкциям ЦБ, банк сам определяет, брать ее или нет у владельца. Не всегда спасет и банкомат, особенно если купюра порвана или со следами чая/кофе.

В этом случае есть два выхода.

Первый — попытаться продавать доллары в обменнике банка, который работает вне его офиса (в операционной кассе вне кассового узла). Очень часто там смотрят на дефекты купюр сквозь пальцы, особенно если поток посетителей очень большой. С высокой долей вероятности «проблемная» банкнота уйдет к другому покупателю, так что банк ничего не потеряет.

Второй — пробовать обменять ветхую или порванную купюру в банке. Скорее всего, за обмен придется заплатить комиссию. За обмен ветхой валюты большинство кредитных организаций взимает комиссию от 3% до 10% от суммы. Не исключено, что банк также отправит деньги на экспертизу, чтобы оценить их платежеспособность. Это тоже не бесплатная процедура. Причем, если окажется, что банкноты не подлежат возврату или обмену, деньги банк не вернет. Теоретически на отказ банка принять поврежденные или старые доллары можно пожаловаться в ЦБ, но такая процедура займет много времени и сил. Никаких гарантий, конечно, вам никто не даст.