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Названа главная причина отказа в ипотеке 

Lenta.ru 23 минуты назад
Фото: ТАСС
Основная причина, по которой банки отказывают потенциальным заемщикам в выдаче кредита на покупку жилья, — недостаточная сумма подтвержденного дохода. Об этом сообщает портал BN.ru со ссылкой на представителя одной из петербургских строительных компаний.
Как заявила эксперт, банк принимает решение о предоставлении или отказе в кредите, ориентируясь на свое мнение об уровне платежеспособности заемщика. При этом факторы, влияющие на платежеспособность, — возраст, семейное положение и прочие, для банковских специалистов вторичны. Если пожилой или многодетный человек может подтвердить наличие собственных средств и надежного источника их поступления, он получит кредит, уверена эксперт.
«С начала этого года мы действительно наблюдаем рост числа отказов по ипотеке», — добавила она.
При этом, по словам специалиста, в большинстве случаев заявителям не отказывают, а согласовывают меньшую сумму, чем была запрошена.
«Вряд ли в обозримом будущем платежеспособность населения будет расти, поэтому велика вероятность, что эта тенденция на ипотечном рынке сохранится», — резюмировала эксперт.
Ранее в апреле сообщалось, что средние ставки по жилищным кредитам 15 крупнейших ипотечных банков в России перестали расти. Динамика ставок по жилищным кредитам на вторичном рынке в марте к февралю 2019-го оказалась нулевой. На рынке новостроек зафиксировано снижение в 0,01 процентного пункта.
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Личный счет , Недвижимость
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