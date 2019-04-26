К российскому аналогу SWIFT присоединился второй иностранный банк 

Евразийский банк Казахстана, входящий в топ-10 страны по активам, стал участником Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ, созданной в 2014 году из-за угрозы отключения России от международной системы SWIFT, передает РБК. В пресс-службе банка сообщили, что договор с ЦБ уже подписан, и они ожидают технического подключения.
О подключении к СПФС первого зарубежного участника ЦБ объявил в ноябре 2018 года. Им стал белорусский Белгазпромбанк, который принадлежит "Газпрому" и Газпромбанку. Евразийским банк, ставший вторым нерезидентом в «русском» SWIFT, принял такое решение в ответ на запросы клиентов. Одновременно банк продолжит использовать и систему SWIFT.
По словам главы ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, российская система передачи финансовых сообщений привлекает нерезидентов, потому что она дешевле, чем SWIFT, а банки из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) часто взаимодействуют с российскими финансовыми организациями. Кроме того, она нужна банкам из ЕАЭС и для того, чтобы снизить риски и продолжить взаимодействие с российскими финансовыми организациями в случае отключения России от SWIFT. Поэтому, по мнению Прохорова, нерезиденты из ЕАЭС продолжат подключаться к российскому аналогу SWIFT.
СПФС была запущена в конце 2014 года для снижения внешних рисков и обеспечения бесперебойных услуг по передаче финансовых сообщений внутри России. Предложения отключить российские банки от SWIFT звучали в 2014 году со стороны Европарламента и при обсуждении в США вариантов санкций против России.