Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.61
$
64.77
72.06
72.25
Прогноз
29.04 – 06.05
$
64.95
72.64
Индексы и котировки Brent
73.46
+0.03 Золото
1282.46
+0.05 РТС
1243.31
–0.12
Динамика валют
EUR / USD
26.04
1.1144
–0.0110
11.04
1.1254
23.04
12.04
01.04

К российскому аналогу SWIFT присоединился второй иностранный банк 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Евразийский банк Казахстана, входящий в топ-10 страны по активам, стал участником Системы передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ РФ, созданной в 2014 году из-за угрозы отключения России от международной системы SWIFT, передает РБК. В пресс-службе банка сообщили, что договор с ЦБ уже подписан, и они ожидают технического подключения.
О подключении к СПФС первого зарубежного участника ЦБ объявил в ноябре 2018 года. Им стал белорусский Белгазпромбанк, который принадлежит "Газпрому" и Газпромбанку. Евразийским банк, ставший вторым нерезидентом в «русском» SWIFT, принял такое решение в ответ на запросы клиентов. Одновременно банк продолжит использовать и систему SWIFT.
По словам главы ассоциации «Финансовые инновации» Романа Прохорова, российская система передачи финансовых сообщений привлекает нерезидентов, потому что она дешевле, чем SWIFT, а банки из Евразийского экономического союза (ЕАЭС) часто взаимодействуют с российскими финансовыми организациями. Кроме того, она нужна банкам из ЕАЭС и для того, чтобы снизить риски и продолжить взаимодействие с российскими финансовыми организациями в случае отключения России от SWIFT. Поэтому, по мнению Прохорова, нерезиденты из ЕАЭС продолжат подключаться к российскому аналогу SWIFT.
СПФС была запущена в конце 2014 года для снижения внешних рисков и обеспечения бесперебойных услуг по передаче финансовых сообщений внутри России. Предложения отключить российские банки от SWIFT звучали в 2014 году со стороны Европарламента и при обсуждении в США вариантов санкций против России.
Российская Газета: последние новости
Пенсию в мае принесут на несколько дней раньше Россиянам пообещали компенсировать расходы на фитнес-услуги В ФНС разъяснили, нужно ли платить налог за теплицы
Комментарии
Личный счет , Компании , Экономика , Газпромбанк , Газпром , Европарламент , Центральный банк России , ЕАЭС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Стали известны подробности новой мегастройки России
Опасные доллары: стоит ли доверять американской валюте
В России согласовали меры по улучшению качества нефти
В ожидании казни: что будет со ставкой ЦБ
Коломойский подал новые иски по делу «Приватбанка»
Видео
Заблокировать: Над «Северным потоком–2» нависла угроза
Экономика Компании
Как изменится жизнь россиян с 1 мая
Личный счет
Грязная нефть: Минск выбивает деньги из Москвы
Экономика Статьи
Еще одна страна отказалась от нефти из России
Экономика
Новые платежки: как россиян заставят платить за мусор
Личный счет Статьи
«Давление на доллар»: Рубль заметно укрепился
Рынки Экономика
Доллар преодолел психологическую отметку
Рынки Экономика
Ценные бумаги: Россия не сможет отказаться от Америки
Экономика Статьи
Крым отрубили от российского электричества
Экономика
Белоруссия ограничила экспорт нефти из России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение