Жители села в Дагестане отказались оплачивать электричество

Жители дагестанского села Ирганай во время встречи с главой Унцукульского района республики Исой Нурмагомедовым объявили, что не станут платить за электроэнергию. Таким образом они потребовали обещанные компенсации за земли, затопленные при строительстве Ирганайской ГЭС.

На совещании, посвящённому оплате за потреблённую электроэнергию представители села Ирганай заявили, что более 10 лет как затопило их сады, которые считались основным источником семейного бюджета, а компенсация упущенной выгоды до сих пор не выплачивается.

Не выполняется договор между администрациями переселенческих сёл и правительством Дагестана, постановления и протоколы совещаний правительства Дагестана. В связи с этим единогласно принято решение не разрешать установку приборов учёта и не производить оплату за электроэнергию до того момента, пока не будут восстановлены действия Конституции и законов РФ по отношению к переселенцам, — цитирует местных жителей «Черновик».

Жители села попросили депутатов, общественных и культурных деятелей, а также юристов оказать им посильную помощь. Со своей стороны Иса Нурмагомедов обещал взять ситуацию и её урегулирование под личный контроль.

После ввода Ирганайской ГЭС (филиал ОАО «Русгидро» ) в 2008 году сады с урожаем, дома и сельхозугодия местных жителей ушли под воду. Жители попавших в зону затопления сёл неоднократно устраивали акции протеста, требуя выплаты компенсаций. В 2014 году жители села Ирганай отказывались отправлять детей в школу из-за отсутствия компенсаций за затопленные земли. Жители села Ирганай после затопления переселились в поселение Новый Ирганай.