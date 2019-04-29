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Работодатели готовы повышать зарплаты выше инфляции 

News.ru 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Большинство компаний на российском рынке труда в 2019 году собирается повышать зарплаты своим сотрудникам. Работодатели готовы обеспечить рост оплаты труда в среднем на 4,5%, в случае дифференцированного повышения увеличение в среднем составит 5,6%.
Наибольший рост зарплат ожидается в электронной коммерции (11,6%), hi-tech (7,6%) и химии (6,5%), а наименьший — в горнодобывающей отрасли (4,3%) и банковской сфере (5,4%), сообщает «Коммерсантъ».
Издание отмечает, что согласно данным опроса компании Korn Ferry, общую индексацию зарплат проведут 12,5% компаний, а 5,3% компаний откажутся в 2019 году от повышения зарплат сотрудникам.
Работодатели готовы обеспечить максимальную прибавку руководителям среднего звена и специалистам. Высшее руководство сможет рассчитывать на минимальное повышение зарплаты. Эту тенденцию подтверждает прогноз рекрутингового портала HeadHunter — увеличивать оклады компании планируют чаще для специалистов и ведущих специалистов (38%), для начинающих это намерены сделать 26% компаний, для руководителей и топ-менеджеров — 19% и 18% соответственно.
Ранее News.ru сообщал, что уровень инфляции в апреле может оказаться ниже, чем в марте 2019 года. Скорость роста цен в России по итогам марта равнялась 5,3% в годовом выражении, отчитывался ранее Росстат. В Центробанке же отмечали, что пик по инфляции уже пройден, а эффект от январского повышения НДС на 2 процентных пункта практически исчерпан.
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