Работодатели готовы повышать зарплаты выше инфляции

Большинство компаний на российском рынке труда в 2019 году собирается повышать зарплаты своим сотрудникам. Работодатели готовы обеспечить рост оплаты труда в среднем на 4,5%, в случае дифференцированного повышения увеличение в среднем составит 5,6%.

Наибольший рост зарплат ожидается в электронной коммерции (11,6%), hi-tech (7,6%) и химии (6,5%), а наименьший — в горнодобывающей отрасли (4,3%) и банковской сфере (5,4%), сообщает «Коммерсантъ».

Издание отмечает, что согласно данным опроса компании Korn Ferry, общую индексацию зарплат проведут 12,5% компаний, а 5,3% компаний откажутся в 2019 году от повышения зарплат сотрудникам.

Работодатели готовы обеспечить максимальную прибавку руководителям среднего звена и специалистам. Высшее руководство сможет рассчитывать на минимальное повышение зарплаты. Эту тенденцию подтверждает прогноз рекрутингового портала HeadHunter — увеличивать оклады компании планируют чаще для специалистов и ведущих специалистов (38%), для начинающих это намерены сделать 26% компаний, для руководителей и топ-менеджеров — 19% и 18% соответственно.