В ГД предложили сократить рабочую неделю в зимнее время

Государственной думе РФ предлагают сократить рабочую неделю в зимнее время для повышения КПД населения.

"Я для начала предлагаю, например, сократить рабочую неделю в зимнее время, в темное время. Когда темное время года, чтобы на час меньше люди работали. Чтобы им было полегче, потому что у них такая депрессия, что КПД вообще ноль. А так будет КПД полностью, 100-процентный", — сказал РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов.

Депутат отметил, что предложение по сокращению рабочего дня необходимо обсуждать с профессиональным сообществом, потому что в этом вопросе нельзя руководствоваться популистскими мотивами.