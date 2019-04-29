В Государственной думе РФ предлагают сократить рабочую неделю в зимнее время для повышения КПД населения.
"Я для начала предлагаю, например, сократить рабочую неделю в зимнее время, в темное время. Когда темное время года, чтобы на час меньше люди работали. Чтобы им было полегче, потому что у них такая депрессия, что КПД вообще ноль. А так будет КПД полностью, 100-процентный", — сказал РИА Новости депутат Госдумы от "Единой России" Виталий Милонов.
Депутат отметил, что предложение по сокращению рабочего дня необходимо обсуждать с профессиональным сообществом, потому что в этом вопросе нельзя руководствоваться популистскими мотивами.
"Естественно, мы хотим это обсудить, чтобы было сформировано профессиональное мнение специалистов в области гигиены труда и специалистов-медиков. В качестве того, насколько это будет полезно для повышения эффективности", — пояснил парламентарий.