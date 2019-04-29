Денежные переводы ограничены в несколько стран

Лимиты на отправку денег ввели системы денежных переводов в несколько стран мира. Речь идёт о Вьетнаме, Казахстане, Киргизии и Китае.

Системы денежных переводов с 16 апреля ввели лимиты на отправку денег во Вьетнам, Китай, Киргизию (до 100 000 рублей в месяц) и Казахстан (до 150 000 рублей). Ограничения потребовал установить ЦБ , — пишут «Ведомости».

По информации источников издания, таким образом регулятор противодействует теневым операциям. По информации одного из собеседников газеты, торгующие на рынках иностранцы переводят вырученные наличные для оплаты товаров, не создавая юридических лиц и не регистрируясь как индивидуальные предприниматели.

Как писал News.ru в январе, в ЦБ выявили операции населения, которые вызывают подозрения в уклонении от валютного контроля. Речь шла денежных переводах за рубеж, скрывающих реальную предпринимательскую детальность.