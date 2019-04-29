Мосгордума приняла законопроект об увеличении штрафа за зацепинг в 15 раз

Столичный парламент в первом чтении принял законопроект об увеличении административного штрафа за "зацепинг" со 100 до 1,5 тысячи рублей, передает корреспондент РИА Новости с заседания Московской городской думы

"Московская городская дума принимает законопроект о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и увеличении штрафов за "зацепинг", — сообщил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

В пояснительной записке отмечается, что в период с 2016 по 2018 год было зафиксировано большое количество случаев травматизма на участках Московского транспортного узла: 77 человек пострадало, из них 59 нарушителей являлись несовершеннолетними, погибло 22 человека из них 13 несовершеннолетних.

Проектом федерального закона предлагается внести изменения в статью 11.17 КоАП РФ, установить административную ответственность за проезд граждан на крышах или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах на автобусах, на транспортных средствах городского наземного электрического транспорта и установить наказание за данное правонарушение в виде административного штрафа в размере от 700 до 1500 рублей. За правонарушение, совершенное повторно, предлагается ввести штраф в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей.

Кроме того, законопроектом предусматривается, что составлять протоколы об административном правонарушении за зацепинг помимо должностных лиц федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный транспортный надзор, будут органы полиции.

В настоящее время зацепинг классифицируется как "посадка или высадка граждан на ходу поезда либо проезд на подножках, крышах вагонов или в других не приспособленных для проезда пассажиров местах" и в соответствии с пунктом 1 статьи 11.17 КоАП наказывается штрафом в 100 рублей.