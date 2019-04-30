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Интернет-магазины хотят нажиться на зарубежных покупках россиян 

Ura.Ru + ещё 6 55 минут назад
Отечественные компании интернет-торговли предлагают ввести в России единый сбор на дорогостоящие зарубежные посылки. Взнос не будет зависеть от стоимости покупки.
«На дорогостоящие посылки из-за рубежа предлагается ввести единый сбор в 15%», — сообщает «Коммерсант» со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ). С таким предложением АКИТ обратилась к вице-премьеру Дмитрию Козаку.
Сбор должен заменить действующие пошлины на покупки. Изначально, как сообщает издание, представители интернет-торговли предлагали установить взнос в размере 20% от цены покупки, но решили смягчить вариант. В частности, АКИТ утверждает, что товары из иностранных интернет-магазинов нужно исключить из категории товаров для личного пользования. Ответственными за сбор могут стать «Почта России» и экспресс-перевозчики.
Введение сбора приведет к росту цен, считает представитель рынка интернет-торговли. Это, в свою очередь, может привести к снижению объемов покупок россиян в интернете. В таком случае качество инфраструктуры интернет-торговли значительно снизится, что ударит по всем участникам рынка, уверен собеседник. Инициативу АКИТ на данный момент рассматривают в аналитическом центре при правительстве РФ, институте Гайдара и «Почте России».
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Личный счет , Видео , Экономика , Дмитрий Козак , Почта России , Правительство РФ
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