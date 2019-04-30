Россияне увидели рост цен на товары в магазинах из-за неправильного восприятия понятия «инфляция». К таким выводам пришли специалисты Центробанка, которые проанализировали инфляционные ожидания и потребительские настроения в России.
«Возможно, респонденты транслируют в свои оценки инфляции суждения об уровне цен, а не об их изменении», — говорится в исследовании регулятора. По версии «Коммерсанта», который ссылается на аналитическое исследование Банка России, такое могло произойти из-за смещения пиков предновогодних доходов с декабря на ноябрь. По этой причине россияне увидели высокие цены только после того, как исчерпали свои резервы.
Ранее Банк России спрогнозировал, что пик годовой инфляции придется на начало весны и составит около 5,5%. Глава регулятора Эльвира Набиуллина объясняла это тем, что средние инфляционные показатели оказались выше, чем предполагалось. Между тем в Минэкономразвития пообещали, что с апреля темпы инфляции начнут снижаться, а к концу года могут опуститься с нынешних 5,3% до 4,3%.