Россиян хотят ограничить в попытках накопить пенсию

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Перевод раз в пять лет: какие ограничения придумали для пенсий 

Рамблер + ещё 2 31 минуту назад
Национальная ассоциация НПФ (НАПФ) призвала ограничить досрочные переводы пенсионных накоплений россиян. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на законопроект НАПФ, направленный в Госдуму.
По мнению авторов документа, возможность досрочно перевести средства нужно давать гражданам раз в пять лет, в момент фиксинга, когда инвестиционный доход фиксируется на счетах застрахованных лиц.
Президент НАПФ Константин Угрюмов заявил газете, что дату фиксинга своих средств застрахованный россиян сможет узнать через Единый портал госуслуг при подаче заявления.
В РФ могут совсем отказаться от пенсий
Ранее Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) предложила приостановить до 31 декабря 2022 года досрочные переводы пенсионных накоплений россиян. В Ассоциации НПФ заявили, что такое решение необходимо для защиты интересов застрахованных лиц: граждане, досрочно забравшие накопления из фонда, теряют инвестиционный доход.
В АНПФ подчеркнули, что информирование граждан о потере дохода и другие меры не повлияли на ситуацию.
С 2015 года действуют правила, по которым гражданин может подать два вида заявления о переводе пенсионных накоплений — срочное и досрочное.
При досрочном переходе деньги к другому страховщику переводят в первом квартале следующего года. Если перевод произошел в год до наступления «фиксинга», то человек теряет весь инвестиционный доход, накопленный с момента предыдущей фиксации.
Фиксинг средств происходит в момент вступления в силу договора и потом повторяется каждые пять лет. Для договоров, вступивших в силу в 2011 году и раньше, первый «фиксинг» наступил 31 декабря 2015 года. С 2015-го россияне потеряли не менее 120 миллиардов рублей инвестдохода.
Гендиректор консалтинговой компании «Пенсионный партнер» Сергей Околеснов заявил «Коммерсанту», что предложения АНПФ и НАПФ — это «различные вариации пенсионного рабства». По его мнению, для решения проблемы с потерей средств нужно либо вообще отказаться от штрафных санкций для граждан, либо кардинально пересмотреть эти меры.
Комментарии78
Личный счет , Видео , Константин Угрюмов , Госдума
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