Удар по кошельку: зарубежные интернет-покупки обложат сбором

Ассоциация компаний интернет-торговли предложило взимать 15% за покупки в зарубежных онлайн-магазинах. Платежи предлагается взимать авансом, а оператором назначить « Почту России ». Ритейлеры полагают, что это поможет российским компаниям выиграть в конкуренции с иностранными. Эксперты уверены, что это лишь ударит по карману потребителя и нанесет вред игрокам рынка.

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на посылки из-за границы единым сбором в 15% вне зависимости от стоимости приобретаемых таким образом товаров, пишет «Коммерсант».

С таким предложением объединение обратилось к вице-премьеру РФ Дмитрию Козаку

АКИТ считает необходимым признать трансграничную торговлю внешнеэкономической деятельностью, а также исключить товары иностранных онлайн-магазинов из категории предметов «для личного пользования».

При этом изначально предлагалось взимать 20% от стоимости товаров, но по итогам обсуждения пошлина была снижена до 15%. По мнению главы АКИТ, эту сумму иностранные интернет-площадки могут предусматривать в стоимости товара для российских покупателей. При этом беспошлинный порог на товары зарубежных интернет-магазинов нужно отменить совсем.

В документе АКИТ отмечается, что ответственными за сбор должны быть «Почта России» и экспресс-перевозчики. Платежи с интернет-покупателей будут взиматься авансом, только после этого возможна поставка. Сборы будут поступать в бюджет по мере отгрузки товаров.

В объединении полагают, что таким образом будут уравнены условия работы для иностранных и отечественных компаний, работающий в сфере e-commerce.

В настоящее время зарубежные компании имеют привилегированное положение — они не платят НДС и таможенную пошлину, а также не обязаны сертифицировать продукцию.

Опрошенные изданием представители отрасли раскритиковали инициативу АКИТ. Собеседник «Коммерсанта» на рынке интернет-торговли считает, что новый сбор приведет к росту цен для конечного потребителя. В результате темпы роста объемов интернет-покупок в России снизятся.

«Это приведет к меньшей загрузке инфраструктуры и негативно отразится на ее качестве для покупателей в стране и за ее пределами, тем самым ударив по всем игрокам рынка интернет-торговли», — сказал он.

Порог беспошлинного ввоза покупок из зарубежных интернет-магазинов с 1 января 2019 года снижен с €1000 до €500. То есть в настоящее время не нужно платить пошлину с трансграничных покупок в интернете стоимостью до €500. Стоимость покупок суммируется в течение месяца, а вес беспошлинного товара за весь этот период не должен превышать 31 кг. При превышении нормы нужно заплатить 30% от суммы избытка.

Со следующего года порог опустится до €200. Такие правила зафиксированы в новом Таможенном кодексе, который приняли все страны Евразийского экономического союза , в том числе и Россия.

Летом прошлого года ФТС обратилась в Минфин с предложением облагать пошлиной покупки любой стоимости в зарубежных интернет-магазинах. Бюджету это добавило бы 25 млрд рублей в год, отмечали в ведомстве. В Минфине ответили, что вводить такую норму можно не ранее 2020 года, после оценки готовности информационных систем ФТС.

После снижения порога до €500 число трансграничных посылок в Россию начало падать. Об этом свидетельствуют данные «Почты России» за первый квартал 2019 года. Общее количество отправлений упало на 3,7%, с 95,8 млн в первом квартале 2018 года до 92,2 млн Ранее показатель за тот же период рос на 51,6% в 2017 году и на 35,1% в 2018 году.

По итогам 2018 года объем трансграничной интернет-торговли составил 316 млрд руб., приводил подсчеты Институт Гайдара в отчете для Национальной ассоциации дистанционной торговли.

Летом 2018 года исследовательский холдинг «Ромир» выяснил, что всего россиян 9% россиян готовы платить пошлины за покупки товаров через зарубежные интернет-магазины.

По словам 35% респондентов, они откажутся от своих заказов в подобных магазинах, если порог беспошлинного ввоза снизится до €200. Они отметили, что в этом случае покупки будут невыгодными.

Ранее обсуждался также вариант введения НДС на зарубежные покупки россиян. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), государство уже упустило порядка 300 млрд рублей из-за того, что не ввело НДС на покупку в зарубежных интернет-магазинах. Согласно расчетам АКИТ, в 2018 году сбор НДС с иностранных интернет-магазинов мог бы принести в бюджет 64 млрд рублей.