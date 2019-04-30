В правительстве прокомментировали предложение ввести единый сбор за покупки из-за рубежа

Илья Джус. Предложение Ассоциации компаний интернет-торговли о замене пошлин на дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором в 15% поступило в правительство, но новых решений по изменению пошлин на зарубежные почтовые отправления не принималось, сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака

«Предложение АКИТ в правительство поступило, однако новых решений по изменению пошлин на зарубежные почтовые отправления не принималось», — говорится в сообщении.

Джус напомнил, что в марте Козак встречался с представителями компаний, развивающих интернет-торговлю. По итогам встречи в правительство поступило обращение АКИТ с конкретными предложениями по развитию данного сегмента рынка и выравниванию условий работы зарубежных и российских компаний интернет-торговли.

«Козак поручил профильным ведомствам рассмотреть эти предложения в рамках ранее данных поручений президента по данной теме», — говорят в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе ФАС сообщили RNS, что служба прорабатывает предложение о замене пошлин на дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором в 15%.

В пресс-службе АКИТ заявили RNS, что, по мнению ассоциации, данная мера позволит создать равные условия конкуренции. Рисков повышения цен в случае реализации инициативы в ассоциации не видят. В АКИТ отметили, что сбор в размере 15% иностранные интернет-площадки могут предусматривать в стоимости товара для российских покупателей. По мнению ритейлеров, оператором по сбору может быть « Почта России » или любая логистическая компания.

В «Почте России», комментируя инициативу, RNS сообщили, что считают правильным снижение порога беспошлинного ввоза покупок в иностранных интернет-магазинах.