Предложение Ассоциации компаний интернет-торговли о замене пошлин на дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором в 15% поступило в правительство, но новых решений по изменению пошлин на зарубежные почтовые отправления не принималось, сообщил журналистам официальный представитель вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус.
«Предложение АКИТ в правительство поступило, однако новых решений по изменению пошлин на зарубежные почтовые отправления не принималось», — говорится в сообщении.
Джус напомнил, что в марте Козак встречался с представителями компаний, развивающих интернет-торговлю. По итогам встречи в правительство поступило обращение АКИТ с конкретными предложениями по развитию данного сегмента рынка и выравниванию условий работы зарубежных и российских компаний интернет-торговли.
«Козак поручил профильным ведомствам рассмотреть эти предложения в рамках ранее данных поручений президента по данной теме», — говорят в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе ФАС сообщили RNS, что служба прорабатывает предложение о замене пошлин на дорогостоящие посылки из-за рубежа единым сбором в 15%.
В пресс-службе АКИТ заявили RNS, что, по мнению ассоциации, данная мера позволит создать равные условия конкуренции. Рисков повышения цен в случае реализации инициативы в ассоциации не видят. В АКИТ отметили, что сбор в размере 15% иностранные интернет-площадки могут предусматривать в стоимости товара для российских покупателей. По мнению ритейлеров, оператором по сбору может быть «Почта России» или любая логистическая компания.
В «Почте России», комментируя инициативу, RNS сообщили, что считают правильным снижение порога беспошлинного ввоза покупок в иностранных интернет-магазинах.
30 апреля газета «Коммерсант» со ссылкой на копию обращения АКИТ вице-премьеру Дмитрию Козаку сообщала, что ассоциация предлагает ввести общий сбор на все покупки из-за границы в 15% от стоимости посылки. По данным издания, предложения поступили в Минкомсвязь и были отправлены на рассмотрение в Аналитический центр при правительстве, Институт им. Е. Т. Гайдара и главе «Почты России» Николаю Подгузову.