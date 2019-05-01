Ветеранам ВОВ в Душанбе выделят по $160 перед 9 Мая

1500 сомони ($160) получат ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в столице Таджикистана. Таков размер единовременной выплаты от мэрии Душанбе к 9 Мая.

Согласно постановлению, подписанному председателем города Рустамом Эмомали, также будут поощрены и приравненные к ветеранам жители города, — сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.

На сегодняшний день в стране осталось 244 ветерана ВОВ.

Денежный подарок предусмотрен и для жителей Душанбе, награждённых в годы Великой Отечественной войны за самоотверженный труд, воинов-интернационалистов, участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, членов семей погибших при восстановлении конституционного строя в Таджикистане. Они получат по 800 сомони ($85).

Премии будут вручены заместителями председателя города до 4 мая всем адресатам по месту их жительства.

Ранее News.ru писал, что участники Великой Отечественной войны, живущие на территории самопровозглашённой Луганской народной республики, получили выплаты ко Дню Победы. Подарок коснулся 27 тысяч ветеранов.