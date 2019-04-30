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Доходы Нарышкина за год выросли на полмиллиона рублей
РИА Новости
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ещё 2
1 час назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Декларированный годовой доход директора Службы внешней разведки РФ
Сергея Нарышкина
за 2018 год составил 9,3 миллионов рублей, следует из данных, опубликованных на сайте СВР.
По итогам 2017 года, Нарышкин заработал 8,8 миллиона рублей.
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