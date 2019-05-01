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Российские 100 рублей попали в список лучших банкнот мира 

Российская Газета + ещё 5 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Канадские 10 долларов победили в конкурсе на лучшую денежную купюру в мире по итогам 2018 года, сообщается на сайте Международного банкнотного общества (IBNS).
Эти банкноты были фаворитами конкурса почти с самого начала в голосования. Использование высокотехнологичных материалов в них позволяет обезопасить оборот от подделок. Несколько лет назад бумагу заменил полимер. За канадскими купюрами в числе лидеров последовали швейцарские 200 франков, норвежские 500 крон, российские 100 рублей и купюра 40 долларов Соломоновых островов.
Напомним, что памятная банкнота Банка России образца 2018 года номиналом 100 рублей вошла в обращение 22 мая 2018 года. Она также изготовлена на полимерном субстрате. Основные изображения лицевой стороны — мальчик с футбольным мячом в руке, вратарь в прыжке за мячом, обратной стороны — футбольный мяч как символ земного шара и футбольные болельщики.
За весь прошлый год в мире было выпущено более 150 новых банкнот, однако лишь 10 процентов из них имели свежий дизайн. Как отмечается на сайте конкурса, чтобы достичь успеха в конкурсе, банкнота должна нести художественную ценность и обладать самыми передовыми элементами защиты.
Международная ассоциация коллекционеров бумажных знаков (IBNS) проводит конкурс на лучшую банкноту с 2005 года.
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Личный счет , Центральный банк России
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