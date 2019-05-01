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Как может измениться курс рубля после майских праздников 

RT на русском 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля. Сейчас в пользу российской валюты играют высокие цены на нефть, спрос иностранцев на гособлигации страны, а также возможность завершения торговой войны США и Китая. Впрочем, на финансовый рынок рискуют оказать давление действия американского центробанка. Что может произойти с рублём после длинных майских выходных — в материале RT.
С начала 2019 года российская валюта укрепилась почти на 10% по отношению к американской и на 8% к европейской. Так, к концу апреля курс доллара США находился вблизи отметки — 64,3 рубля, а курс евро — 72,3 рубля.
Наиболее серьёзное удорожание нацвалюты можно было наблюдать 23 апреля. Тогда курс евро впервые за год опустился ниже отметки 71,4 рубля. Вместе с тем, согласно оценке опрошенных RT аналитиков, в мае динамика российской валюты будет меняться в зависимости от целого ряда факторов.
Основную поддержку рублю будут оказывать высокие цены на нефть. На сегодняшний день сырьё эталонной марки Brent торгуется вблизи уровня $71—72 за баррель. При этом ещё в середине апреля котировки впервые за полгода превышали отметку $75. Такие данные приводит биржа ICE в Лондоне.
По словам главного стратега «УНИВЕР Капитал» Дмитрия Александрова, во многом удорожание энергосырья в мире связано с ужесточением санкций США против Ирана. Со 2 мая Штаты вводят ограничения против всех государств, закупающих углеводороды у исламской республики. По оценкам экономистов, в результате действий Вашингтона глобальный рынок может потерять порядка 1,5—2 млн баррелей в сутки, что приведёт к увеличению дефицита нефти и дополнительному росту цен на сырьё.
Как пояснил Александров, страны—участницы соглашения ОПЕК+ могут попробовать компенсировать выпадающие поставки иранской нефти и увеличить собственное производство углеводородов. Такое решение позволило бы стабилизировать ситуацию на мировом рынке и ослабить рост цен. Впрочем, согласно оценке младшего аналитика ИК «Фридом Финанс» Александры Овчинниковой, члены ОПЕК+ не станут значительно наращивать предложение нефти в рамках своего соглашения, поэтому котировки будут оставаться выше отметки $70 за баррель и по-прежнему играть в пользу рубля.
Более того, в мае положительное влияние на валюту России может оказать высокий спрос зарубежных инвесторов на российские облигации Федерального займа (ОФЗ). Об этом в беседе с RT рассказал старший аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов. Так, согласно последним данным Центробанка, в марте доля нерезидентов в ОФЗ выросла до 26,7%. В последний раз показатель находился выше этой отметки ещё в июле 2018 года. В целом, на 1 апреля объём госбумаг России на руках иностранцев составил 2,05 трлн рублей.
По словам Суверова, в числе негативных факторов для рубля в мае могут оказаться действия ФРС США. Ранее американский центробанк заявлял о своём намерении больше не повышать ставку до конца 2019 года. При этом на фоне угрозы рецессии в США большинство инвесторов вовсе прогнозируют снижение ставки Федрезервом для поддержки экономики.
Впрочем, как отметил Сергей Суверов, уже 1 мая по итогам двухдневного заседания американский регулятор может «охладить ожидания» рынка и сообщить об отсутствии планов по снижению ставки. Такое решение рискует негативно отразиться на валютах развивающихся стран и оказать давление на рубль.
По оценке Дмитрия Александрова, определяющим фактором для развивающихся рынков станут итоги торговых переговоров между США и Китаем. 30 апреля в Пекине стартовал новый раунд консультаций между представителями Штатов и КНР, а следующая встреча делегатов запланирована на 8 мая в Вашингтоне. При этом, как ранее заявил в ходе брифинга официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан, стороны уже значительно продвинулись в создании соглашения о завершении торговой войны.
Помимо внешнеторгового фактора, определённое влияние на российский финансовый рынок могут оказать и длинные майские праздники. Об этом RT рассказал заместитель председателя правления КБ «ЛОКО-Банк» Андрей Люшин.
«В начале мая против рубля могут сыграть продолжительные майские праздники, суммарно оставляющие лишь три рабочих дня на первую половину месяца. Вместе со всей страной на отдых уйдёт и Московская биржа. Из всех выходных дней торги на ней пройдут только 2 и 3 мая. Всё это может привести к укреплению курса доллара к рублю», — добавил Люшин.
Впрочем, опрошенные RT эксперты не ожидают серьёзных изменений в динамике российской валюты в последний месяц весны. Так, по прогнозу Александры Овчинниковой, курс доллара останется вблизи уровня 63—66 рублей, а курс евро — 70—74 рублей.
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Личный счет , Рынки , Дмитрий Александров , Александра Овчинникова , Сергей Суверов , ФРС , МИД , Московская биржа , Центральный банк России , ЛОКО-Банк
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