Правительство установило правила выплаты ветеранам Великой Отечественной

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении порядка и условий ежегодной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, документ размещен на сайте кабмина.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате российским гражданам, постоянно проживающим в России, Латвии, Литве и Эстонии, которые являются инвалидами и участниками Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах", в размере 10 тысяч рублей.

"Подписанным постановлением установлены порядок и условия осуществления такой выплаты", — говорится в справке к документу.

Согласно постановлению, граждане, постоянно проживающие в России, смогут получить выплату через Пенсионный фонд России и соответствующие федеральные органы исполнительной, судебной власти, а также Судебный департамент при Верховном суде, Верховный суд и генеральную прокуратуру . Российским гражданам, постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии, выплата будет осуществляться Пенсионным фондом России, Минобороны России через отделы обеспечения при посольствах Российской Федерации в этих странах в иностранной валюте.

"В 2019 году эту денежную выплату получат более 74 тысяч человек", — уточняется в справке.