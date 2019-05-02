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Правительство установило правила выплаты ветеранам Великой Отечественной 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об утверждении порядка и условий ежегодной денежной выплаты в размере 10 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, документ размещен на сайте кабмина.
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о ежегодной выплате российским гражданам, постоянно проживающим в России, Латвии, Литве и Эстонии, которые являются инвалидами и участниками Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 Федерального закона "О ветеранах", в размере 10 тысяч рублей.
"Подписанным постановлением установлены порядок и условия осуществления такой выплаты", — говорится в справке к документу.
Согласно постановлению, граждане, постоянно проживающие в России, смогут получить выплату через Пенсионный фонд России и соответствующие федеральные органы исполнительной, судебной власти, а также Судебный департамент при Верховном суде, Верховный суд и генеральную прокуратуру. Российским гражданам, постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии, выплата будет осуществляться Пенсионным фондом России, Минобороны России через отделы обеспечения при посольствах Российской Федерации в этих странах в иностранной валюте.
"В 2019 году эту денежную выплату получат более 74 тысяч человек", — уточняется в справке.
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Комментарии
Личный счет , Дмитрий Медведев , Владимир Путин , Министерство обороны , Пенсионный фонд РФ , Генпрокуратура РФ
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