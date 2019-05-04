Крымчанам хотят вернуть льготы по оформлению недвижимости

Регистрация прав на крымское недвижимое имущество, полученные до воссоединения полуострова с Россией, может снова стать бесплатной. Законопроект, разработанный группой депутатов Госдумы , предлагает установить льготный период регистрации недвижимости до 1 января 2023 года.

Авторы инициативы напоминают, что для крымчан уже делали такое послабление: сначала беспошлинная регистрация прав на землю вводилась до 2017 года, затем льгота продлевалась до 2019 года. С 1 января этого года этот вид регистрации стал снова платным.

Но процедуры оформления или переоформления прав граждан и организаций на земельные участки в Крыму и Севастополе завершены только наполовину, подчёркивают депутаты. Этот процесс тормозит в том числе отсутствие технической документации, которая нужна для проведения кадастровых работ, а также судебные тяжбы.

В пояснительной записке к законопроекту также отмечается, что для жителей Крыма уже продлён до 2023 года период бесплатного оформления садоводческих участков и гаражей.

«Отсутствие указанной льготы по уплате государственной пошлины является несправедливым» по отношению к людям, которые не успели ею воспользоваться по независящим от них причинам, убеждены авторы законопроекта.

В мае Госдума планирует рассмотреть инициативу в первом чтении.