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Россиянам назвали способ увеличить пенсию 

Рамблер 53 минуты назад
В Пенсионном фонде России (ПФР) по Москве и Московской области рассказали о том, как можно увеличить размер пенсии, сообщают «Аргументы и факты».
Такую возможность дает работа по совместительству, так как размер страховой пенсии исчисляется с учетом всех взносов, которые за работника платили в ПФР его работодатели.
«При исчислении расчетного размера трудовой пенсии в целях оценки пенсионных прав заявителя по состоянию на 01.01.2002 учитывается заработок за периоды работы заявителя как по основному месту работы, так и по совместительству при условии начисления на указанные выплаты взносов на государственное социальное страхование», — объяснили в фонде.
Вместе с тем в ПФР уточнили, что стаж при такой работе не увеличивается. По закону в случае совпадения по времени нескольких периодов трудовой деятельности в качестве стажа засчитывается только один из них. Какой именно, решает сам работник.
Комментарии143
Личный счет , Видео , Пенсионный фонд РФ , Аргументы и Факты
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