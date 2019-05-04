Россиянам назвали способ увеличить пенсию

Такую возможность дает работа по совместительству, так как размер страховой пенсии исчисляется с учетом всех взносов, которые за работника платили в ПФР его работодатели.

«При исчислении расчетного размера трудовой пенсии в целях оценки пенсионных прав заявителя по состоянию на 01.01.2002 учитывается заработок за периоды работы заявителя как по основному месту работы, так и по совместительству при условии начисления на указанные выплаты взносов на государственное социальное страхование», — объяснили в фонде.

Вместе с тем в ПФР уточнили, что стаж при такой работе не увеличивается. По закону в случае совпадения по времени нескольких периодов трудовой деятельности в качестве стажа засчитывается только один из них. Какой именно, решает сам работник.