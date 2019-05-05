Дали обещание: россиян не выпустят из страны

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Если есть долги: россиян пообещали не выпускать из страны 

Рамблер + ещё 1 7 часов назад
В российской службе судебных приставов (ФССП) вновь напомнили россиянам, как осложняется жизнь тех из них, у кого есть долги.
На сайте ведомства рассказывается о том, как житель России в спешном порядке был вынужден погасить долг на сумму более 300 тыс. руб., чтобы получить возможность выехать в Китай.
Число невыездных россиян-должников, по данным ФССП сейчас составляет 2,7 миллиона человек.
Россияне, которые столкнулись с такой проблемой, могут выехать из страны только на следующий день после оплаты долгов.
Чаще всего такого рода ограничение по исполнительному производству распространяется на тех, чьи долги превышают 30 тысяч рублей, однако в некоторых случаях выезд за границу могут ограничить и при сумме долга от 10 тысяч.
Заранее узнать, есть ли у вас проблемы такого рода можно с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на сайте ФССП России. Здесь же можно погасить задолженность в режиме онлайн, либо скачав квитанцию со штрихкодом.
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