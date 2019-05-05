Дали обещание: россиян не выпустят из страны

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Задолжавших денег россиян пообещали не выпускать из страны 

Газета.Ru 1 час назад
В российской службе судебных приставов (ФССП) предупредили россиян, что не будут выпускать из страны тех, у кого есть долги. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что в 2018 году около 7,5 млн россиян запретили покидать страну. В настоящее время в 2019 году в список добавили еще три миллиона фамилий.
В ведомстве подчеркнули, что запрет на выезд начинает действовать при долге в 10 тысяч рублей. При этом долги считают все: алименты, кредиты, возмещение вреда.
В этом году одному жителю России пришлось в сжатые сроки погасить долг более 300 тыс. руб., чтобы его выпустили в Китай.
Ранее СМИ назвали число невыездных россиян-должников.
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