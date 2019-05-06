Борьба с «обналом»: кому усложнят снятие наличных 

Летом 2019 года в России заработают новые правила, регулирующие снятие средств через банкоматы, сообщает портал Deita.ru. За финансовыми операциями, проводимыми через банкоматы будут тщательно следить специалисты Росфинмониторинга.
Нововведения напрямую коснутся обладателей карт, выпущенных зарубежными банками, а также анонимных карт, вся информация по которым с 27 июня будет передаваться в Росфинмониторинг. В первую очередь это касается снятия наличных и перевода денежных средств. Отмечается, что согласно новым правилам транзакции могут быть заблокированы на 2 дня, если эксперты посчитают, что операции были проведены без ведома владельца счёта. 48 часов будет предоставлено клиенту для подтверждения операции.
По замыслу авторов законопроекта, инициатива направлена на борьбу с преступными доходами.
Ранее стало известно, что в июле 2019 года россияне смогут опробовать новую услугу от Сбербанка по обналичиванию средств через кассы небольших магазинов. Лимит снятия наличных строго определён: не более 5 тысяч рублей. Воспользоваться услугой смогут держатели карт Visa и Mastercard, выпущенные Сбербанком, а также владельцы карт Visa других банков. Для этого клиенту необходимо будет рассчитаться за покупку «безналичным» способом оплаты и назвать сумму, которую хотелось бы получить наличными.