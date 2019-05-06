Борьба с «обналом»: кому усложнят снятие наличных

Летом 2019 года в России заработают новые правила, регулирующие снятие средств через банкоматы, сообщает портал Deita.ru. За финансовыми операциями, проводимыми через банкоматы будут тщательно следить специалисты Росфинмониторинга

Нововведения напрямую коснутся обладателей карт, выпущенных зарубежными банками, а также анонимных карт, вся информация по которым с 27 июня будет передаваться в Росфинмониторинг. В первую очередь это касается снятия наличных и перевода денежных средств. Отмечается, что согласно новым правилам транзакции могут быть заблокированы на 2 дня, если эксперты посчитают, что операции были проведены без ведома владельца счёта. 48 часов будет предоставлено клиенту для подтверждения операции.

По замыслу авторов законопроекта, инициатива направлена на борьбу с преступными доходами.