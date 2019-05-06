Чиновники раскрыли цену на шашлык в Подмосковье

Килограмм шашлыка будет стоить жителям Московской области в период майских праздников от 108 рублей до 599 рублей. Самым демократичным мясом оказалась курица, а наиболее дорогим — баранина, сообщили в пресс-службе министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

Так, охлаждённый цыплёнок обойдётся жителям области от 108 рублей за килограмм, маринованное мясо курицы — от 160 рублей, шашлык свиной — от 275 рублей, говорится на сайте ведомства.

Шашлык утиный в ведре можно приобрести от 229 рублей за килограмм, утенка табака — от 250 рублей за килограмм, баранину для шашлыка — от 599 рублей за килограмм, шашлык из индейки — от 255 рублей за килограмм, шашлык из телятины — от 480 рублей за килограмм, а цена на стейки из мраморной говядины начинаются от 449 рублей, — отмечается в сообщении.

Ранее главный диетолог Москвы Антонина Стародубова рассказала, что чрезмерное употребление приготовленного на углях мяса грозит серьёзными последствиями для здоровья. По её словам, на фоне употребления алкоголя, в том числе красного вина, и мясных блюд может впервые произойти приступ подагры.