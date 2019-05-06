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В российских кафе и ресторанах могут ввести платное бронирование столиков 

Говорит Москва 59 минут назад
Фото: РИА Новости
Как рассказал «Известиям» глава организации Игорь Бухаров, нововведение коснётся заведений среднего и высокого ценовых сегментов.
По его словам, подобная схема резервирования распространена в Европе. При бронировании столика на карте клиентов блокируется сумма, если гость не приходит, то средства списываются в пользу заведения.
В России стоимость заказа будет зависеть от города и ресторана, но для реализации идеи на практике надо разработать онлайн-сервис, полагают эксперты. Также существует риск, что платное бронирование столиков может быть признано навязыванием услуг потребителям. В настоящее время до 30% клиентов, заказавших столик в заведении общепита, не приходят и не предупреждают об этом, отметил Бухаров, указав на потери ресторанов.
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Личный счет , Компании
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