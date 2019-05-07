Жизнь взаймы: россияне становятся экономнее

Россияне стали ещё больше экономить на повседневных потребностях. Уже больше трети граждан в апреле не тратили «лишнего» на одежду и почти треть — на еду. При этом на лекарствах экономил уже каждый пятый, свидетельствуют материалы ЦБ , которые изучил News.ru. Всё это происходит на фоне замедления официальной инфляции, поэтому является следствием падения реальных доходов и роста закредитованности населения, уверены эксперты.

Доля россиян, которые оказались вынужденными экономить на одежде и обуви, резко выросла в апреле. За месяц она увеличилась на 7 процентных пунктов и превысила треть, достигнув 37%. Это максимальное значение с начала года. Кроме того, уже практически каждый третий экономит на еде и продуктах — 30% против 28% в марте. Такие данные содержатся в опросе ФОМ , подготовленном для Центробанка (News.ru изучил документ).

Ещё одна из самых главных статей экономии граждан — это отдых и ремонт. В апреле нести «лишние» расходы на такие нужды отказывались 30% и 27% соответственно. В прошлом же месяце значительно выросла доля тех, кто урезал траты на медицину и лекарства — к началу мая это делал каждый пятый против 16% в марте.

В общем же, всё ещё три четверти россиян вынуждены экономить (75% опрошенных, этот показатель держится на неизменном уровне с начала года). При этом инфляция за последние четыре месяца успела подскочить до 5,3% и опуститься до 5,1% по состоянию на 22 апреля, оказавшись ниже прогнозов ЦБ и правительства (5,5%).

Денис Попов. За последние месяцы экономия ужесточилась по всем основным группам товаров и услуг, кроме расходов на развлечения и проведения досуга — кафе, рестораны, кино, театры и т.д. Это свидетельствует о том, что граждане, сталкивающиеся с необходимостью затягивать пояса, решают эту задачу, урезая траты на все крупные статьи расходов, рассуждает главный аналитик Промсвязьбанка

«Еда и недорогие развлечения — это статьи расходов, где предел экономии, вероятно, уже достигнут. В эту же категорию стоит относить расходы на табак и алкоголь», — добавляет он.

Если расширение экономии на одежде можно объяснить сезонным фактором, то рост доли экономящих на медицинских услугах и лекарствах — это тревожный сигнал, предупреждает Попов. Это говорит о ресурсной слабости потребительского сегмента, отягощённого нарастающим долговым бременем, поясняет аналитик. Сейчас розничный кредитный портфель банков составляет рекордные почти 15 трлн рублей, следует из материалов ЦБ.

Доля респондентов, экономящих на недвижимости и автомобилях, остаётся в аутсайдерах, продолжает Попов, хотя она не является низкой. Это свидетельствует о том, что такие расходы для граждан близки к первоочередным, поэтому продолжается ипотечный бум и происходит постепенное восстановление автомобильного рынка. Сейчас объём задолженности населения по ипотеке уже превышает 6 трлн рублей, этот сегмент растёт темпами свыше 20% в год.