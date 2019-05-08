Банки оставили россиян без льготных вкладов ко Дню Победы

Впервые за несколько лет в преддверии Дня Победы российские банки отказались от традиционных вкладов с повышенными ставками. Праздничный вклад анонсировал только Сбербанк

«Банки предпочли провести массовые акции в начале года и решили обойтись без «победных»», — сообщает «Коммерсант».

Таким образом банки сделали акцент на удержание существующих вкладчиков, которые открывали счета три-четыре года назад.

Возможность вклада с повышенной процентной ставкой открыл только Сбербанк. При этом ставка по вкладам «Красная гвоздика» (до 6,5% годовых) ниже, чем у крупных банков. Средний показатель максимальных ставок крупнейших банков по итогам третьей декады апреля составляет 7,49% годовых.