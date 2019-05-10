Бумажный сертификат на получение материнского капитала может уйти в прошлое, его заменит электронный документ. Об этом заявил глава Минтруда Максим Топилин.
По идее, это надо делать, безусловно… По идее в бумажном виде он может быть не нужным, так как есть регистровые записи, — цитирует министра РИА Новости.
О том, что ведомство планирует упразднить традиционные сертификаты к 2020 году стало известно некоторое время назад. Замминистра Алексей Скляр объяснил, что идея о нововведении обусловлена необходимостью оптимизации.
Ранее News.ru писал, что в Совфеде готовы поддержать идею правительства о выплате материнского капитала за рождение первого ребёнка. По мнению сенаторов, это станет хорошим подспорьем для молодых семей.