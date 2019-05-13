Эксперты рассказали, куда вложить последние деньги и преуспеть

Журналисты «Ленты.ру» совместно с экспертами финансового супермаркета «Сравни.ру» составили список способов формирования пассивного дохода, доступных для россиян. В перечне более 10 методов, как можно не только сохранить сбережения, но и приумножить их.

Авторы статьи составили список по принципу — от наиболее простых и понятных способов к более сложным и требующим специальных познаний в экономике.

Так, самым доступным методом, на который следует обратить внимание начинающим инвесторам, эксперты назвали открытие банковского вклада: этот способ считается наиболее распространённым и надёжным. При этом для начала специалисты не советуют доверять некрупным кредитным организациям сумму более 1,4 млн рублей, поскольку в случае отзыва лицензии Агентство по страхованию вкладов не сможет возместить вкладчику деньги в сумме, превышающей указанный лимит. Специалисты также отмечают, что банковские вклады в первую очередь помогают сохранить сбережения, но редко дают возможность заработать из-за растущей инфляции.

Следующим этапом освоения финансовых инструментов эксперты называют инвестиции в драгоценные металлы. Для этого вкладчику необходимо открыть обезличенный металлический счёт (ОМС), который необходим для приобретения золота, серебра, платины, палладия и др. Обладателю ОМС приходится оплачивать комиссии за операции и обслуживание счёта, а также налог на доходы в размере 13%. Впрочем, по словам специалистов, вложение денег в драгметаллы — это неплохой способ заработать. Например, инвесторы, вложившиеся в палладий, за 2018 год приумножили свой капитал более, чем на 80%.

На одном уровне с ОМС по сложности эксперты разместили паевые инвестиционные фонды (ПИФы). В этом случае деньгами инвестора, вложившегося в инвестфонд, распоряжается управляющая компания, которая сама выбирает стратегию распределения финансов с целью помочь заработать своему клиенту. Специалисты называют ПИФы одним из самых высокодоходных способов. В то же время эксперты считают этот метод довольно рискованным: никто не может гарантировать рост тех или иных активов. Поэтому инвесторам советуют формировать максимально широкий портфель вложений: от конкретных акций до инвестиций в целые сектора экономики.

Освоившим вышеуказанные способы инвестиций, эксперты советуют переходить к регистрации на бирже, где можно приобретать акции даже самых крупных компаний, например, «Россети» или «Газпром» . Специалисты рекомендуют начинать с вложений от 30 тысяч рублей. При этом инвестору стоит «быть морально готовым к возможным потерям, сохранять внимательность и просчитывать все минусы». Специалисты отмечают, что главное умение инвестора — это «выйти из актива, зафиксировав доходность».

Начинающим игрокам необходимо в первую очередь присмотреться к рынку облигаций. Таким образом вкладчик, покупая ценную бумагу, фактически даёт деньги в долг государству или крупным компаниям под процент. Самыми надёжными считаются облигации российского правительства , а также «голубых фишек» — наиболее крупных и надёжных компаний таких, как, например, Сбербанк , «Газпром», «Роснефть» «Лукойл» и другие. Процент по вкладу в самые низкорискованные облигации в 2018 году составил 10% годовых. Доход выплачивается инвесторам не реже, чем один раз в полгода.

Невысокими рисками экспертами также отмечаются вклады в Exchange Traded Funds (иностранные биржевые инвестиционные фонды, ETF), которые в отличие от ПИФов сами выпускают ценные бумаги. ETF считается одним из самых надёжных инструментов заработка, поскольку привязан к целому портфелю акций, например к акциям американских компаний IT-сектора. Однако, эксперты отмечают, что инвесторам приходится ожидать прибыль в долгосрочной перспективе.

Разобравшись с тонкостями обращения с облигациями и ETF, уверяют эксперты, инвесторам можно переходить к процессу приобретения акций крупных компаний.