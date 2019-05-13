Сорвать куш

Россияне с трудом распоряжаются собственными деньгами. Если верить статистике, то почти 40 процентов не имеют никаких сбережений, а 48 процентов жалуются, что никогда не будут получать достойного жалованья. При этом россиян сложно назвать финансово безграмотными, по этому показателю Россия занимает девятое место среди стран G20. Вероятно, проблема кроется в неумении россиян сберегать и создавать дополнительные источники дохода. «Лента.ру» вместе с финансовым супермаркетом «Сравни.ру» рассказывает, как перестать зависеть от зарплаты.

Данные Росстата свидетельствуют о том, что средняя зарплата россиян по итогам 2018 года составила 43 445 рублей в месяц. Однако, как рассказывают сами россияне, для «счастливой» и «достойной» жизни им денег все же не хватает. Для достойной жизни россиянам нужны как минимум 50 тысяч рублей, а для «счастливой» — в два раза больше — 105 тысяч. Очевидно, что для «счастливой» жизни одной зарплаты россиянам явно не хватит, а значит, необходим дополнительный источник дохода.

В развитых странах граждане зачастую самостоятельно формируют финансовую подушку безопасности, откладывая средства на «черный день» или старость. Многие при этом прибегают к различного рода инструментам, которые помогают получить деньги дополнительно — подобный доход принято называть пассивным, так как поступления в личный бюджет не зависят от трудоустройства или иных внешних факторов. Впрочем, многие россияне и сами понимают, что без дополнительного заработка комфортно чувствовать себя на пенсии будет сложно, поэтому присматриваются к различным способам накоплений.

Если верить данным аналитического центра НАФИ, то самым надежным способом инвестиций россияне по-прежнему считают вложения в недвижимость (44 процента), на втором месте — вложения в золото (25 процентов), третье место за иностранными валютами (24 процента). В топ-5 также представлены банковский депозит и рублевая наличность. При этом недвижимость россиянами также воспринимается и самым выгодным способом вложения средств (37 процентов), на втором месте — покупка валюты (18 процентов), замыкает тройку банковский депозит (15 процентов).

«Лента.ру» вместе с экспертами финансового супермаркета «Сравни.ру» выбрали различные варианты вложения личных средств. Предложения различаются в зависимости от уровня риска, размера вложений, сложности вложений и уровня потенциальной доходности. Спойлер: без регистрации брокерского счета добиться баланса между надежностью вложений и доходности будет тяжеловато.

Куда вложить деньги

Сравни.ру

Надо начинать

Для достижения финансовой независимости начинать стоит с максимально простых и понятных инструментов. Наиболее распространенным и надежным среди россиян считается банковский вклад. Вложенные в банк деньги застрахованы государством — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) вернет 1,4 миллиона рублей в случае краха финансовой организации. Сложность управления этими средствами минимальная — необходимо лишь выбрать банк, срок и несколько дополнительных функций вроде капитализации процентов и возможности частичного снятия.

Однако и банковский вклад не может считаться непробиваемой защитой для денег. Во-первых, у банка могут отозвать лицензию и все средства выше страховой суммы вероятнее всего будут потеряны. Во-вторых, есть риск, что средства не вернут в принципе из-за того, что под видом вклада сотрудники банка навязывали другой продукт.

В-третьих, сотрудникам банка нельзя доверять до конца, известны случаи, когда банк принимал деньги на депозиты мимо кассы, из-за чего страховка не распространялась на деньги вкладчиков. Наконец главный и бесперебойный риск для денег — это инфляция. Банковские вклады помогают сберегать, но редко дают возможность именно заработать. Согласно данным Росстата, в 2018 году инфляция составила 4,3 процента, то есть, если ставка депозита была на уровне 6 процентов, то реальный доход составил бы чуть больше процента. На конец апреля средняя ставка по вкладам составляла 7,5 процента. При этом мобильность денег на вкладе минимальна — чтобы не потерять проценты — придется держать деньги до конца срока.

Банковской альтернативой вкладу могут служить депозитные карты с процентом на остаток по счету — это вариант для тех, кому деньги могут потребоваться срочно, при этом небольшой доход получить все равно удастся. Проценты начисляются ежемесячно, а ставки колеблются в диапазоне от 5 до 7 процентов годовых. Риски те же, что и при депозите, только банк может поменять процент на остаток в любой момент.

Еще одна замена классическому депозиту — накопительный счет. Здесь правила аналогичные вкладу, единственное отличие — возможность в любой момент его закрыть, но, в отличие от депозита, все проценты и соответственно доход никуда не денутся. Ставки у накопительных счетов аналогичны процентам на остаток по пластиковым картам. Этот вариант удобен для тех, кто хочет накопить на что-то денег — они лежат отдельно и не мозолят глаза, вдобавок у таких счетов можно настроить автопополнение. Риски — подобны депозиту и картам с процентом на остаток.

Порог входа для всех банковских вариантов невелик и в среднем составляет 10 тысяч рублей. Тем не менее даже такие инструменты требуют бдительности — всегда стоит читать соглашение с банком очень внимательно, чтобы потом не удивляться снижению доходности или появлению комиссий за обслуживание, а то и вовсе оформления неожиданных продуктов.

Металл и пироги

Переходным этапом от сугубо банковского обслуживания к фондовому рынку можно считать вложения средств в драгоценные металлы и паевые инвестиционные фонды. В первом случае банк предлагает открыть так называемый обезличенный металлический счет (ОМС) — это аналог депозита, только вместо валюты на нем будет объем драгоценного металла, который был куплен. Порог входа в ОМС зависит от драгоценного металла, самые популярные — это золото, серебро, платина и палладий.

Рисков в ОМС немного, но они существенные. Первый — это зависимость от биржевых котировок, если цена пойдет вниз, то владелец ОМС начнет терять деньги, если вверх — начнет зарабатывать. Фактически ОМС — это биржевой субпродукт, где посредником между клиентом и биржей выступает банк, за что берет дополнительную плату — комиссии за операции со счетом и тариф за обслуживание счета, которые придется вычитать при подсчете доходности. Наконец договор обслуживания ОМС с банком ставит множество ограничений — продать металл можно только банку, где открыт счет ОМС и только по тем ценам (котировкам), по которым готов купить банк, а это — дополнительные потери. Еще один минус — налоги, за доходы с ОМС придется выложить государству 13 процентов.

Металлические счета удобны для тех, кто не хочет разбираться в сложностях работы биржи, однако уверен в перспективности драгметаллов. При всех минусах работы с этим инструментом открытие ОМС в палладии в начале 2018 года принесло бы за год очень хорошую доходность — дефицит металла, а также рекордный спрос довели цену до исторического максимума, что вполне окупило бы расходы на ОМС и позволило бы хорошо заработать. Золото же традиционно считается защитным активом, который растет тогда, когда рынки падают.

Максимально близкий к фондовому рынку инструмент без непосредственной регистрации на бирже — это паевые инвестиционные фонды (ПИФы). Пай — это доля вкладчика в инвестиционном фонде. Владелец пая (пайщик) передает свои деньги в доверительное управление управляющей компании (УК), которая занимается инвестициями — анализом рынков, вырабатывает стратегию для того, чтобы деньги приносили доход пайщикам. Сам инвестор вновь избегает сложностей регистрации на бирже и головной боли по сбору инвестиционного портфеля — эти функции на себя возьмет УК. Как и в случае с ОМС, пайщикам не избежать налога на прибыль, платить его придется при продаже паев.

Преимущество паев над банковскими депозитами — это потенциально высокая доходность, недостаток — риски. Никто не сможет гарантировать, что те активы, которые росли в прошлом, продолжат расти и в будущем. Именно поэтому самый простой способ инвестирования заключается в диверсификации, то есть создании максимально широкого портфеля вложений в разные отрасли, секторы экономики, индексы и товары — это позволяет свести риски сильного обесценивания портфеля. ПИФы позволяют инвестировать в широкий профиль биржевых продуктов: от конкретных акций конкретных компаний до широких индексов или целых отраслей экономики. Порог входа в ПИФы небольшой — купить свою долю в фонде можно от 1000 рублей.

Рынок решает

Некоторые инвестиционные продукты появились именно из-за сложности освоения биржевых инструментов, благодаря чему на них и возник спрос. Однако развитие информационных технологий, проникновение высокоскоростного интернета и распространение смартфонов превратили фондовый рынок в простое мобильное приложение. Теперь открыть брокерский счет можно в прямом смысле в несколько кликов на смартфоне, а торговые платформы адаптированы для обычного человека, а не профессионального трейдера.

В России биржевые продукты только набирают популярность, которую подстегнули обвал рубля и падение ставок по депозитам, вынудившие состоятельных россиян искать более доходные инструменты. Отследить тенденцию можно по динамике количества брокерских счетов, зарегистрированных на Московской бирже . Согласно данным главной торговой площадки России за 2018 год, на биржу пришли 700 тысяч частных инвесторов, а их общее число достигло двух миллионов.

Главными провайдерами для выхода россиян на биржу стали: Тинькофф Банк (285,8 тысячи), Сбербанк (284,3 тысячи), БКС (61,4 тысячи), ФК Открытие (60 тысяч) и Банк ВТБ (46,1 тысячи). Представители Московской биржи полагают, что рост числа новых счетов связан в том числе и с налоговыми льготами, которыми могут воспользоваться частные инвесторы. Тем не менее уровень вовлеченности россиян на биржу пока минимален. К примеру, в США в апреле 2018 года о наличии биржевых активов заявляли 55 процентов опрошенных. Из них 34 процента говорили о недвижимости, 26 процентов владели акциями, 17 — драгоценными металлами, 15 процентов держали на счетах в банке, 6 процентов вкладывали в облигации, еще 3 процента утверждали, что инвестировали в другие продукты.

Порог входа на биржу минимальный, торговать можно, имея символические 100 рублей на счету, — на акции некоторых компаний вполне может хватить (например, акции инфраструктурного гиганта «Россети» торгуются в районе 1 рубля за акцию, а акции газового монополиста «Газпром» — в районе 160 рублей за бумагу). Тем не менее выходить на биржу с совсем уж минимальной суммой не стоит — потенциальная доходность будет мизерной и ту могут «съесть» брокерские комиссии.

Начинать стоит с относительно небольшой суммы, например, в 30 тысяч рублей — этого будет вполне достаточно для того, чтобы собрать небольшой портфель ценных бумаг российских эмитентов. Однако не стоит скупать все и сразу — выходя на биржу следует понимать, что эти средства никем не застрахованы, а значит, их можно полностью потерять и к этому надо быть морально готовым. Во-вторых, выходить на биржу необходимо с четкой целью — это позволит избежать бессмысленных и глупых потерь на первом этапе. И наконец, сохраняйте внимательность и не ленитесь просчитывать все минусы: от комиссий за сделку до потенциальных налогов.

Без паники

Начинающим инвесторам как правило рекомендуют рынок облигаций, так как считается, что это наименее рискованный и понятный инструмент, приближенный к банковским депозитам. Покупая облигацию, владелец бумаги фактически дает эмитенту (компании или государству) в долг под конкретный процент. В случае с российским фондовым рынком наиболее надежными облигациями считаются бумаги российского правительства , государственных компаний, регионов, а также голубых фишек.

Каждая бумага выдается на определенный срок, по истечении которого деньги будут возвращены, — это срок погашения облигации. Пока бумага находится в портфеле, держатель получает купонный доход, проще говоря, проценты по кредиту, которые платит эмитент. Как правило, выплаты происходят раз в полгода, но бывают и исключения. Порог входа в облигации небольшой, стандартный номинал одной бумаги — 1000 рублей, однако на рынке можно найти бумаги и меньшей стоимости. Доходность облигаций зависит от эмитента: чем рискованнее бизнес, тем, как правило, выше доходность. Портфель российских низкорискованных облигаций сейчас может приносить до 10 процентов годовых, что значительно выше средней ставки по вкладам.

Amazon, Еще один инструмент с невысокими рисками — это Exchange Traded Funds (иностранные биржевые инвестиционные фонды, ETF). По структуре они напоминают ПИФы, однако в отличие от паев, ETF выпускают собственные бумаги, которые привязываются либо к отрасли, либо к биржевому индексу, либо к чему-то еще. Торгуются ETF также, как и обычные акции, а доход зависит исключительно от роста стоимости выбранного фонда. Доходность же фонда зависит от того, как ведут себя акции, которые входят в выбранный ETF. Например, если деньги вложены в ETF высокотехнологичных компаний США, то стоимость бумаг фонда будет зависеть от цен на акции Apple Intel и т.д.

Главный плюс ETF — это независимость от единичных просадок конкретных акций, то есть падение цен акций одной компании не сможет потянуть за собой весь ETF, а это значит, что риски у этого инструмента небольшие. При этом в отношении ETF аксиома «чем ниже риск, тем ниже доходность» работает далеко не всегда, так как сам инструмент относительно молодой. Первый ETF был запущен в 1990 году на Фондовой бирже Торонто, лишь через три года аналог появился в США, а на российском рынке первый ETF заработал только в 2013 году. Имеющаяся статистика свидетельствует, что ETF — один из самых надежных, но при этом и прибыльных инструментов, так как привязан к широкому индексу или целому портфелю акций. Исторические данные доказывают, что индексы в долгосрочной перспективе растут — поэтому это идеальный инструмент для тех, кто готов терпеливо ждать свою прибыль.

Доходность инструмента зависит от выбранного фонда, например, ETF, привязанный к акциям американских компаний IT-сектора, за 2018 год вырос на 14 процентов, а ETF в привязке к акциям крупнейших немецких компаний за аналогичный период наоборот просел на 9,74 процента.

Туда и обратно

Освоив облигации и ETF, постичь самый привычный и распространенный инструмент — акции компаний будет не так сложно. Стоимость акции определяется рынком — инвесторы всех мастей (от крупных инвестфондов с многомиллиардными бюджетами до простых граждан) реагируют на информационный фон, показатели компании и либо покупают, либо продают ценные бумаги. Как правило, позитивная новость способствует росту стоимости акций, негативная — наоборот. Самыми надежными считаются акции ранее упомянутых «голубых фишек.

Для желающих стать долгосрочным инвестором настоятельно рекомендуется научиться понимать финансовые отчеты компании. А новости про проведенные заседания совета директоров в перспективе перестанут казаться никому ненужной скукотищей. Заработать, как и потерять, на акциях компаний очень просто, например, в 2018 году самой доходной акцией российского рынка стали бумаги производителя сжиженного природного газа »Новатэк» , они выросли в цене на 67,04 процента.

Главное же качество успешного инвестора — это умение вовремя выйти из актива, зафиксировав доходность. Это хорошо видно на том же примере с акциями «Новатэка», которые после объявления возможных санкций со стороны США просели на шесть процентов: с 1121 рубля за акцию 12 февраля до 1057 рублей — 18 марта, причем отскоку не способствовала даже информация об обратном выкупе акций, что обычно поддерживает цену, и выплате рекордных дивидендов со стороны компании.

Помимо акций, облигаций и фондов ETF, на бирже можно найти огромное множество других инструментов — опционы, фьючерсы и иные деривативы — то есть производные от базового актива (нефть, золото или акции) финансовые инструменты. Деривативы дают право получить товар не сразу в собственность, а возможность получить его по определенной цене в определенный отрезок времени. Яркий пример — фьючерсные контракты на поставку нефти, где цена разнится в зависимости от месяца поставки.

Однако деривативы — это сложные продукты, за которыми необходимо постоянно следить. Риски у этих инструментов высокие, а попытка заработать на них больше походит на подработку трейдером на полставки. Деривативы вряд ли подойдут в качестве «тихой гавани» для спокойного наращивания капитала.

Занятные альтернативы

Если биржа представляется невозможной для понимания, то при наличии достаточной суммы следует обратить внимание на альтернативные варианты. Одним из таких может стать краудлендинг — то есть кредитование предпринимателей и небольших компаний. Этот метод инвестирования пока не очень популярен в России, однако, судя по созданию специальных платформ, и выхода на этот рынок крупных игроков, таких как Сбербанк, Альфа-банк и OZON, краудлендинг может занять отдельную нишу в качестве альтернативы традиционным инвестиционным продуктам.

Порог входа варьируется от 10 до 500 тысяч рублей, право выбора поддержки компании остается за клиентом. Доходность в результате подобных инвестиций может превышать 35 процентов, однако и риски велики — компании могут просто обанкротиться, а значит, деньги никто не вернет.

Зато гарантии точно будут у тех, кто предпочтет инвестиционное или накопительное страхование жизни (ИСЖ или НСЖ) — банковский инструмент, представляющий из себя смесь обычной страховки от несчастного случая и инвестиций. Заплаченные за полис средства управляются компанией, чтобы принести доход, часть которого при успешном инвестировании получает держатель полиса. Доходность инструмента никто не гарантирует, поэтому в худшем случае в конце срока полиса клиент получит вложенные средства, обесцененные на уровень инфляции. Вдобавок у некоторых компаний предусмотрена ежемесячная уплата взносов, что также делает этот инструмент сомнительным в плане перспективности инвестиций и получения стабильного дохода.

Для старомодных граждан российские власти создали собственный финансовый инструмент — бумажные «народные облигации». По факту это аналог биржевых облигаций федерального займа (ОФЗ-н), только рассчитанный на простых граждан, которые не готовы тратить время и силы на освоение биржевых терминалов, приложений и открытие брокерского счета. Купить такие бумаги можно в отделениях госбанков ВТБ, Сбербанка, Промсвязьбанка и Почта Банка. Причем с недавних пор условия покупки стали привлекательнее.

Первые выпуски можно было купить с минимальным вложением от 30 тысяч рублей, потратившись при этом на банковскую комиссию. Однако теперь министерство финансов сделало условия по «народным облигациям» максимально комфортными, порог входа будет снижен до 10 тысяч рублей, а все комиссии министерство возьмет на себя — россиянам остается лишь дойти до банка и купить ценные бумаги. Доходность ОФЗ-н немногим выше нынешних ставок по вкладам — если продержать весь срок обращения облигации (3 года), то доходность с учетом комиссии в пользу банка составит 7,91 процента годовых. Вероятно, понимая это, Минфин и решился взять комиссии на себя, чтобы сохранить привлекательность инструмента.

Толстый кошелек

Тем, кто имеет возможность вложить крупные суммы, стоит присмотреться к инвестициям в микрофинансовые организации (МФО). Порог входа в этот инструмент начинается от 500 тысяч рублей, доходность — от 11 процентов и может превышать более 20 процентов годовых. Риск один — в случае банкротства или отзыва лицензии у МФО — все деньги будут потеряны. Страховки по подобным инвестициям нет никакой, невзирая на стремления МФО сфокусировать взгляд клиентов на том, что они работают по лицензии Банка России . Этот статус необходим для официальной работы в принципе, однако не означает, что государство вернет деньги инвесторов в случае банкротства.

Биржа открывает для тех, кто жаждет зарабатывать, массу возможностей. Одним из самых дорогих инструментов выступают еврооблигации — это облигации, номинированные в иностранной валюте (как правило в долларах или евро). Стандартный порог входа здесь 100 тысяч долларов, однако есть варианты и дешевле, вдобавок некоторые брокеры могут «разбивать» одну бумагу на несколько, чтобы сделать их более доступными для частных инвесторов. При всех плюсах облигаций у еврооблигаций сохраняется риск роста курса рубля, однако в нынешних реалиях это представляется маловероятным. Доходность у таких бумаг номинирована в валюте выпуска, с нее также придется платить налог.

Если подобные вложения оказались по карману, то, возможно, разбираться в премудростях инвестиций не стоит вовсе — у каждого крупного банка есть программа «индивидуальных предложений». Речь идет о private banking — специальном обслуживании и предоставлении широкого спектра финансовых услуг: консалтинг, доверительное управление активами (как деньгами, так, например, и недвижимостью), юридические услуги, к примеру, оптимизация налогообложения и так далее.

Как правило, у каждого крупного банка для получения премиального статуса есть порог входа, однако о подобных предложениях клиенты могут просто не знать, поэтому следует обратиться к сотрудникам финансовой организации и поинтересоваться, что банк может предложить. Публично банки не раскрывают четких параметров, так как они могут меняться в зависимости от широкого профиля параметров: длительность сотрудничества банка с клиентом, суммы, которые клиент проводит через банк — у каждого банка есть собственная система по работе с такими клиентами.

Развитие технологий сделало мир крупных финансов намного ближе, чем может показаться на первый взгляд. Теперь почувствовать себя финансовым воротилой можно всего лишь в пару кликов, а способов начать сберегать и приумножать собственные накопления огромное множество, для этого нужны лишь финансовая дисциплина и немного желания узнавать новое.