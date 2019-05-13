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Миллиарды рублей: В карманах россиян посчитали мелочь 

Рамблер + ещё 7 14 минут назад
Фото: flickr
За 2018 год Центробанк не отчеканил ни одной монеты номиналом ниже рубля, сообщают «Известия». Специалисты регулятора поясняют это обстоятельство тем, что в обороте ходит достаточно «мелочи» для обеспечения наличных платежей.
По данным издания, по ситуации на 2018 год в обороте находились монеты номиналом в одну копейку на сумму 72,8 млн рублей, пять копеек — на 288,5 млн, десять копеек — на 2,5 млрд рублей, а также пятидесятикопеечные монеты на сумму около 3,6 млрд рублей. При этом отмечается, что копейки и пятикопеечные монеты Центробанк перестал чеканить в 2012 году.
Ранее глава Ассоциации банков России Георгий Лунтовский сообщал, что чеканка копеечных монет является убыточной. По оценкам специалистов, производство «мелочи» в несколько раз превышает номинал.
Аналитик «БКС Премьер» Сергей Суверов отмечает, что решение Банка России отказаться от производства монет номиналом ниже рубля оправдано из-за роста количества безналичных платежей. В результате мелкие монеты чаще всего жители России складывают дома. По оценкам специалиста, на руках у россиян остаётся мелочь на сумму около 5 млрд рублей. Однако отказываться от оборота мелких монет В ЦБ в ближайшее время не планируют.
«Присутствие в обороте монет ниже одного рубля необходимо в связи с тем, что цены на товары, в том числе такие социально значимые, как лекарства, тарифы на услуги, пенсии граждан, выражаются в рублях и копейках», — цитирует издание заявление пресс-службы регулятора.
Впрочем, эксперты уверены, что количество «мелочи» в обороте будет уменьшаться естественным путём.
Комментарии4
Личный счет , Георгий Лунтовский , Сергей Суверов , Центральный банк России , газета "Известия"
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